联合国：气温上升已接近1.5 摄氏度的上限危险

联合国政府间气候变化专门委员会今天发布报告指出，除非未来几十年内大幅减少温室气体排放，否则全球变暖幅度在21 世纪将超过 1.5摄氏度和2摄氏度。联合国秘书长就此发表声明指出，这份报告无疑是一记响亮的“警钟”。

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据联合国官方消息，联合国最新报告显示气温上升已危险地接近1.5 摄氏度的上限。根据政府间气候变化专门委员会第一工作组的报告，在考虑的所有排放情景下，“至少到本世纪中叶，全球地表温度将继续升高”。

据报告强调，除非在未来几十年内大幅减少二氧化碳和其他温室气体排放，否则全球变暖幅度在21 世纪将超过 1.5摄氏度和2摄氏度。报告指出，气候系统的许多变化与日益加剧的全球变暖直接相关，其中包括极端高温、海洋热浪，强降水的频率和强度增加，一些地区的农业和生态干旱，强热带气旋的规模，以及北极海冰、积雪和永久冻土层的减少。

据联合国秘书长古特雷斯表示，今天的报告是向人类发出的“红色代码”。这一记警钟可以说“震耳欲聋”，证据无可辩驳：化石燃料燃烧和森林砍伐造成的温室气体排放正在扼杀我们的星球，并使数十亿人面临直接风险。全球变暖正在影响地球上的每个地区，其中许多变化变得不可逆转。他说：“世界已经危险地接近国际商定的气温上升应控制在1.5 摄氏度以内的上限。我们面临着在短期内达到 1.5 摄氏度的迫在眉睫的风险。唯有加紧努力，走上一条最雄心勃勃的道路，才能避免越过这个门槛。”

古特雷斯强调：“我们现在必须果断行动，挽救 1.5摄氏度的目标。”