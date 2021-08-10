新冠病毒变种多：BioNTech的创始人倾向于第三剂量而不是新疫苗

对冠状病毒更危险变种的发展的担忧正在增长。目前可用的疫苗是否能提供足够的保护，它们能保持多长时间的有效？面对这些问题，BioNTech公司的创始人乌古尔-萨欣试图进行安抚，第三针剂就可以弥补而不需要紧急改换新疫苗。不过联合国世界卫生组织谴责富裕国家打第三针政策，因为世界不少国家仍然缺乏第一针剂抗疫。

广告 继续浏览后续

据本台在柏林记者帕斯卡尔-蒂博特报道称，BioNTech创始人乌古尔-萨欣（Uğur Şahin）8月9日周一在柏林举行的新闻发布会上表示，"疫苗还不需要适应流行中的冠状病毒的新变种，" 乌古尔-萨欣主张接种第三针以提高对接种者的保护。据他说，有可能在未来几个月出现一个变体时，需要对疫苗进行调整。但对Uğur Şahin来说，现在情况还不是这样。这位科学家补充说，"我们现在看到，用基本配方的疫苗抗疫是相当足够的。"

联合生产和销售该疫苗的辉瑞公司和BioNTech公司在7月初报告了令人鼓舞的结果，并计划在美国和欧洲寻求批准其产品的第三剂量。不过欧洲药品管理局和世界卫生组织（WHO）都还没有被说服。他们认为，目前现有的数据还不足以授权使用第三剂量。

BioNTech的总裁介绍了公司的业绩，这些业绩已经有了爆炸性增长。第二季度的营业额超过50亿欧元，而2020年同期为4000万。亏损成为历史。