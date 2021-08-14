塞内加尔沉船筑礁 致力恢复海洋生态

塞内加尔渔业部及这一行业相关者联盟周五在达喀尔沿岸的大洋中，沉下了一艘船，未来将形成一块人工礁石，用于恢复这一海域的生态环境。政府渔业部长亲临现场，观摩这一旨在恢复海洋生态的沉船筑礁行动。

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据本台RFI法文网2021年8月14日周六报道，有一艘船周五沉入了塞内加尔首都达喀尔（Dakar）沿岸的海洋中，未来应该可以成为一块人工礁石。形成海洋生物栖息场所，恢复渔业资源。这是塞内加尔渔业部和行业参与者联盟发起的一个行动。

塞内加尔大西洋边沉船筑礁

本台RFI通讯员缇娅（Théa Olivier）发自达喀尔（Dakar）的消息说，在拖轮的牵引下，这艘旧渔船被带到了达喀尔沿岸。在进水阀门被打开半小时后，这艘生锈了的船被淹没在水下，开启了它的第二次生命，逐步成为一块人工礁石。

塞内加尔渔业相关者联盟（Caps）副主席介绍说，在这次沉船行动前，用了4个月的时间清除污染。这是指去掉了所有不可降解的材料、塑料、尼龙绳，以及柴油、油类和氮气，等有污染的液体。

这艘船正是塞内加尔渔业相关者联盟（Caps）赠送给国家用于参与渔业资源的再生。塞内加尔渔业相关者联盟（Caps）负责人指出，渔业资源越来越稀少，但众所周知，这依然是塞内加尔国民经济的支柱之一。

Image RFI Archive / selon Greenpeace et Changing Markets, la production de farine et d’huile de poisson en Afrique de l’Ouest a été multipliée par 13 ces 20 dernières années. © Getty Images - Philippe Lissac / Image RFI Archive

塞内加尔渔业部长亲临现场

塞内加尔渔业部长阿利翁·恩多耶（Alioune NDOYE）亲自到场，观摩了这一沉船筑礁行动。他表示，必须重新组织这样的实践，必须竭尽全力，恢复所有能够让资源再生的礁石。

Image RFI Archive / Selon Greenpeace, 500 000 de tonnes de poissons sont pêchées en Afrique de l’Ouest pour être transformées en nourriture destinée à l’aquaculture. 绿色和平（Greenpeace）认为，西非捕捞了50万吨鱼类，被用于转化为水产养殖的饲料。 AFP / Image RFI Archive

塞内加尔水域在来自欧洲和亚洲的工业捕捞压力下，逐渐变得越来越空荡。绿色和平组织（Greenpeace）认为，西非捕捞了50万吨鱼类，被用于转化为水产养殖的饲料。