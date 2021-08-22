台湾154只自中国走私名贵猫安乐死掀话题 蔡英文躺枪

台湾查获自中国走私名贵猫154只，按疫情规定于21日完成安乐死程序，事件在台湾掀起轩然大波。各界名人，媒体纷纷发声，呼吁刀下留猫，修改法律声音有，批评当局毫无人道滥杀生命声音有。因台湾总统蔡英文爱猫，更有批评指向蔡英文，责问蔡英文对这些安乐死的猫有何感想。台湾官方解释执行防疫法令必要性，更多舆论敦促严厉惩罚走私犯法者。此前，台湾曾因打击走私不力，让台湾牲畜多染口蹄疫损失惨重。

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据自由时报今天报道称，台湾海巡署前天破获渔船走私154只来自中国的品种猫，昨日已遭全数安乐死，引发动保人士不满。农委会防检局长杜文珍表示，为防范境外疫病入侵，农委会订有犬猫输入检疫规定，非法走私犬猫的行为，不但不人道，甚至可能让台湾陷入感染狂犬病的风险中。

据杜文珍指出，这次走私进来的品种猫共有154只，数量之多，为历年来少见，为维护国内动物的安全、防杜狂犬病入侵，每只猫经清点后都已执行人道安乐死。

根据动物传染病防治条例第33条犬猫输入检疫条件规定，自国外输入的犬猫，来自疫区者需先完成狂犬病预防注射及采血检测狂犬病中和抗体力价均符合规定，输入后还需于指定场所隔离检疫7日，检疫合格才能输入我国，过程相当严谨。

反观这次的走私猫只不但来源不明，且未依检疫条件规定做好输出前检疫，也没有来源国动物检疫证明书，引入疫病风险极高；农委会依动传条例授权及兽医专业，予以安乐死。

据杜文珍说，全球有150个国家有狂犬病，这批猫咪正是来自狂犬病疫区中国，由于猫是易感性动物，在疾病风险与动物福利的平衡上非常难以拿捏。虽然民众对于这154只无辜的猫感到不舍，农委会也同感惋惜，但考量人类一旦感染发病死亡率为100%，且全球感染狂犬病死亡案例中有40%是幼童，为了保护国人及台湾动物的安全，万不得已之下做出安乐死的决定，希望民众理解。

另外，这次走私猫只的新北市籍渔船“顺发886号”，因违反渔业法渔船仅能从事渔业用途的规定，已被渔业署撤销渔业执照、船长执业证书及船员手册。

据杜文珍强调，走私不只伤害猫只，也会为第一线边境人员带来很大风险，如果真的要从国外进口犬猫，就应该遵守动物输入检疫程序，“非法走私动物的行为很糟糕，应该要被谴责、唾弃，这样不但不人道，根本不是爱动物的作法”，若今天没有截获这批走私猫，而引爆台湾发生狂犬病，谁要负责？

此次事件引发讨论。该报道称，海巡署查获154只走私猫，随即被检疫单位安乐死，引发各方议论。农委会主委陈吉仲今日出面表示，将祭出走私动物刑罚加重到7年以上、无合法来源贩售宠物将直接开罚300万元2大措施，避免憾事重演。动保团体则建议，政府应广纳更多声音，让后续修法与政策相关配套更具体，并应尽快设置动保警察，让动保案件得以深入调查。

据动保团体表示，走私来自疫区的动物被没入后扑杀，主要理由是防疫，避免更多动物感染疫病、甚至死于非命的风险，于法有据，也是国际惯例。但如果走私的共犯结构没有被瓦解，违法宠物消费市场还在，杀头生意有人做，走私就会继续，偶尔被查获曝光的走私案，只是冰山一角，何况送命的不是走私者，而是无辜的动物。

动保团体指出，这次海巡署是接获密报，才与警方成立专案小组，并在台南安平外海拦截下“顺发886号”渔船，林姓船长也坦承是向其他船舶接驳这些宠物猫，准备走私来台，而且尚未拿到报酬就被查获。

扑杀走私猫只的法源是《走私没入动物及其用品处理作业程序》，其虽赋予行政裁量弹性，但其上位法律包括《惩治走私条例》、《海关缉私条例》与《动物传染病防治条例》等，均无动物必须立即被宰杀或销毁的规定，动保团体呼吁立法院及行整部门必须广纳更多声音，以利后续法律与配套的周延。

此外，动保团体也质疑，历年来无数被走私，无辜遭扑杀的各种不同动物，其采取的扑杀方法究竟为何？是否完全符合动物福利与人道原则，政府也应透明公开让社会监督。

由于海巡署和防检局在第一时间对外宣称猫的数量是250只，后来又说是200只，最后是154只，相差96只。动保团体怀疑，上下游接收、贩卖走私动物的业者追查，是否会因动物已遭扑杀就终止？值得国人后续关注。

据报道称，因为类似涉及刑事犯罪的动保案件，并非动物保护检查员的行政职权可以涵盖，动保团体认为，农委会唯有设置专责专职的“动物保护警察”，才能彻底追查类似案件，才能充分究责，防患未然。