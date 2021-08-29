新冠病毒溯源非保密版与保密版：美国情报机构到底说了什么？

美国国家情报总监办公室日前提交报告，指属下的情报机关无法就新冠病毒的源头得出一致结论，也无法就新冠病毒是否由实验室泄漏达成共识，但可以确定的是，它不是一种人工研发的生化武器。完整的报告在周二（8月24日）已经送交白宫，但美国当局至今没有公开完整报告，只发表了一份不到两页注明“不保密”的概要。完整的保密版本的内容是什么以及何时公布没有交代。

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据BBC报道称，统领美国18家情报机关的国家情报总监办公室周四（8月26日）公布这份报告的概要，指属下的情报机关都认为，新冠病毒源头有两个可能性：与受感染的动物接触，或是实验室事故造成。

其中，数家没有具名的情报机关认为，病毒可能是由人类与染有病毒、或病毒近亲的动物接触，继而传染到人类。他们还表示，对这个结论的信心程度为“低度” （low confidence）。有一家情报机关指，第一宗人感染新冠可能是源于武汉病毒实验室发生的一宗事故，对这个结论的信心程度为“中度”（moderate confidence）。

完整的报告在周二（8月24日）已经送交白宫，但美国当局至今没有公开完整报告，只发表了一份不到两页注明“不保密”的概要，阐述了几点具体结论：

四家情报机构和美国国家情报委员会(National Intelligence Council)认为，最初的人类感染最有可能源于人接触了感染这种病毒或者与之相近的始祖病毒的动物。这些机构对这个结论的信心程度为“低度” （low confidence）。

一家情报机构认为，第一起人类感染最有可能源于武汉病毒研究所实验室相关事故，包括实验过程、动物搬运、取样。该机构对这个结论的信心程度为“中度”（moderate confidence）。

概要的最后部份强调中国必须合作，外界才能就新冠病毒起源作可靠评估，同时批评中国不断阻挠调查过程。

科学家们认为，新冠病毒很可能是通过蝙蝠经另一中间宿主传播到人类。

武汉华南海鲜市场起初被认为是疫情最早的爆发地，但科学家们随后改变了结论。

据该报道，美国媒体早前也报道，前总统特朗普任期结束前，当时情报部门也撰写了一份报告，指武汉病毒研究所2019年11月有数名研究员因病需要入院治疗，当时的病征与新冠肺炎的病征十分相似。而在目前美国国家情报总监办公室公布的报告信息中，没有提到此事。