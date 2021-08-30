南非出现新冠变异程度最大毒株“C.1.2”入侵7国 指也现中国

南非继出现能大幅削弱现有新冠肺炎疫苗保护力的Beta变种病毒株（B.1.351）后，又出现迄今突变程度最大的“C.1.2”新毒株，恐更具传染力、现有疫苗更难对付，该病毒株目前已扩散至包括中国在内的7个国家！

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超级大魔王现身？据自由时报今天报道称，南非出现变异程度最大毒株“C.1.2”入侵7国。专家警告，与原始病毒株，“C.1.2”基因变异的程度超过其他任何已知变种，可能更具传染力和规避疫苗能力。

该报道引据以色列《耶路撒冷邮报》消息，南非国家传染病研究所及“夸祖鲁-纳塔尔研究创新和测序平台”（KwaZulu-Natal Research Innovation and Sequencing Platform）在《自然》期刊发表报告，指出“C.1.2”变种病毒株今年5月在南非首度被发现，并已经悄然传播到南非至少6个省。

据报告称，“C.1.2”变种病毒株由第一波疫情时的C.1演化而成，每年进行41.8次突变，这速率相较于目前所知其他属于“受关注的变种”（variant of concern）的变种病毒株高一倍，是目前所有已知变种病毒中，较原始病毒变异程度最高的一种。

据南非团队的测序结果，“C.1.2”看起来像是个“强力毒株合体版”，这些突变与病毒传染性、复制速度、免疫逃逸等一系列能力的增强有关。也就是说，从突变情况来看，Alpha、Delta等几个“大魔王”毒株的特点它都有。

根据“全球共享流感数据倡议组织”（GISAID）发布的数据，中国、英国、新西兰、瑞士、葡萄牙、印度洋岛国毛里求斯（Mauritius）和非洲刚果民主共和国等7国都已经检出了该毒株，至少已有80例相关测序报告。

专家表示，虽然还要进行更多研究以断定这些突变对病毒功能的影响，但目前所得到的流行病学和基因组数据显示，“C.1.2”拥有一系列“优势”，包括传播性和避开免疫反应的能力。目前南非与“C.1.2”有关的确诊比例，由5月时的0.2%，增至6月时的1.6%，7月时再增至2%。专家指出，这种短时间内增长的幅度，与之前Beta和Delta变种在当地传播的情况相似。

据该报道，虽然RNA病毒的特性就是“善变”，但原本在病毒学家眼里看来，COVID-19致病的新型冠状病毒SARS-CoV-2相较于流感，变异幅度并不特别大、且只是无大害的“小变”；后来却发生大量且快速的进化，连病毒学家也跌破眼镜。