马赛国际自然保护联盟世界大会敦促关注大自然

国际自然保护联盟（IUCN）世界大会本周一9月6日在马赛继续举行，该非政府组织正在提请注意应对气候变化后果、脱碳或保护海岸侵蚀的 "基于自然的解决方案"：通过保护生态系统。

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据本台报道称，世界自然保护联盟表示，面对气候变化的后果，解决方案就在保护自然界中。根据世界自然保护联盟的说法，海洋环境是主要的天然碳库之一，因此要尤其关注保护海洋。

据这个非政府国际组织说，在应对气候变化的斗争中，大自然是一个强大的工具箱，我们并不总是意识到这一点。然而，如果我们想缓解气候变化，我们需要吸收碳并将其储存起来，自然界有非凡能力做到这一点。

据世界自然保护联盟法国分会主席塞巴斯蒂安-蒙科普斯解释说："地球上的主要天然碳库是自然的陆地环境，如森林、湿地、草原和许多海洋环境。因此，如果我们保护，甚至恢复自然环境，我们就在保护一个免费和有效的碳储存和蕴藏的解决方案。

而大自然也可以帮助我们适应气候变化。例如，可以通过保持沙丘的良好状态和保护湿地免受洪水侵袭来解决海岸侵蚀的问题。

据世界自然保护联盟法国分会主席塞巴斯蒂安-蒙科普斯说，大自然提供了解决方案，例如，我们对抗洪水和干旱的解决方案加大投资，来保护湿地。湿地是天然的海绵，能够在发生洪水时吸收多余的水，在发生干旱时释放水。大自然是我们对抗气候变化的盟友：让我们应该投资于这些基于自然的解决方案。

该报道称，这也是世界自然保护联盟在即将召开的气候大会（COP26）上传递的信息之一。