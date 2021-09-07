雷恩象牙与犀牛角走私案判决

法国西部雷恩一家刑事法庭今天结束庭审，检察官要求对因大量贩运象牙和犀牛角而被起诉的八名被告作出从两年缓刑到六年监禁的判决。

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据法新社说，周二，雷恩刑事法庭被要求对因大量贩运象牙和犀牛角而被起诉的八名被告作出从两年缓刑到六年监禁的判决。

法国检察官文森特-梅利（Vincent Mailly）在谈到这种走私产生的偷猎时说，该案件构成了 "真正的对文明和生态大屠杀"。他呼吁对来自爱尔兰游民社区的犯罪团伙Rathkeale Rovers的四名成员处以最重的刑罚，他们于2015年9月被捕，调查从那时开始。

33岁的汤姆-格林（Tom Greene）曾因持有四根象牙和一根犀牛角而两次被捕，他被地方法官描述为 "不拿枪的掠夺者 "和 "犀牛角推销员"：检方要求对他判处六年监禁。对于陪伴他做生意的35岁的弟弟理查德-奥莱利，检察官要求判处其四年监禁。

检察官还要求对他们的同伙29岁的爱德华-加梅尔和33岁的丹尼尔-麦卡锡缺席判处1年监禁。裁判官要求对他们发出逮捕令，因为没有一个英国被告人出现在法庭上。

法国检察官要求对51岁的专门从事古董和香水出口的商人大卫-塔（David Ta）判处五年监禁，其中两年以监禁令缓期执行，他涉嫌经营一个法国-越南象牙贩运团伙。检察官认为被告的解释 "不是很有说服力"，2016年5月在其家中发现14根非洲象牙被藏在一个托盘下，嫌犯没有有效的证明文件。

检察官还要求对41岁的Quan Do Danh判处三年监禁，其中两年缓期执行，因为在其家中发现了 "象牙切割车间"。检察官要求对涉嫌主办犀牛角加工作坊的56岁的杰青霞判处两年监禁，其中包括18个月的缓刑，并对58岁的 "杨医生 "道生因持有走私象牙判处两年缓刑。

法新社说，最后，法官要求释放导游Quing Jia，他从未出现在调查人员的聚焦中，而且 "没有发现证据 "能够针对他起诉。

消息没有提及被截获的象牙以及犀牛角来自何处，以及销往何处。