马赛国际自然保护大会表决通过争议性提案   联合国拒绝延期举办COP26峰会

国际自然保护联盟在法国马赛举行的第七届自然保护大会进入最后阶段，从周三开始大会应该就三十多项引发争议的保护自然的紧急措施进行表决。马赛会场爆发了反对赞助会议的银行等企业飘绿活动的示威抗议。此外，由1500多个ONG组成的气候行动网络呼吁联合国延迟第26届气候峰会的举行，但遭到联合国的坚决拒绝，

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马赛国际自然保护大会的举办者世界最大的环保组织国际自然保护联盟从9月8日开始将针对三十多项保护大自然的紧急措施进行投票表决。这些措施中包括19条早已提出但因争议激励而未能通过网络投票表决的措施，另外，还包括九项临时追加的措施，例如加强开发预防新的大流行病的措施，限制人类与野生动物的直接接触等等。

国际自然保护联盟是一个囊括环保组织，政府机构，企业代表以及原住民的机构，他所通过的决议虽然并不具有法律约束性，但却可能成为全球各国政府决策者们的参照。

数十名环保活动人士9月7日在马赛会场周围举行示威活动，抗议投资化石能源开发的法国巴黎银行BNP Paribas 等企业参与世界保护自然大会，谴责会议接受他们的赞助资金，谴责企业以此进行飘绿活动。另有一些来自南美的原住民活动人士汇聚在马赛的一家超市Casino的目前，指控该连锁超市从南美进口肉类产品，从而加速对亚马逊森林树木的砍伐。

此外，由绿色和平，世界自然基金会WWF等1500多个国际非政府组织组成的气候行动网络（Climate Action Network ）近日发表公开声明，呼吁联合国推迟第26届气候峰会的举办日期，公告提出由于新冠疫情所导致的旅行限制，缺乏疫苗以及资金短缺的贫穷国家的代表将难以出席应该于今年十一月份在英国举行的气候峰会。公告指出，许多贫穷国家都被列入了英国政府禁止入境的国家名单。他们认为联合国气候峰会不能在最受气候变化影响国家的代表缺席的前提下举行。不过，他们的呼吁遭到联合国的回绝，联合国发言人表示此次气候峰会已经一推再推，气候危机迫在眉睫，峰会容不得再次拖延。