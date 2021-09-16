太平洋将成舰艇饺子锅？

澳大利亚决定与美国和英国合作购买核潜艇，这凸显了中国海军的崛起在太平洋地区引发的日益紧迫。根据统计，2020年底，中国共有360艘水面战斗舰和潜艇，中国预计到2025年将有400艘舰船，到2030年将有425艘军事舰船。中国与太平洋临近国家多有南海主权争议，不少国家针对中国加紧购置包括潜艇海军力量。评论指太平洋成为海军包括潜艇在内的军备竞赛最为激烈的水域。

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据法新社今天报道称，澳大利亚目前拥有6艘瑞典设计的柴电科林斯潜艇，这些潜艇在20世纪90年代中期开始服役，它本来应该用12艘法国设计的常规潜艇更新其海军潜艇力量。但通过撕破弃用这一合同，澳大利亚选择跳跃式进一步提高其能力：用核动力推进带来更大的潜艇自由裁量权和自主权。"

据澳大利亚总理莫里森解释说，“这是一种需求的变化。"

与其他国家一样，澳大利亚对日益庞大的中国海军感到担忧。根据美国海军情报局（ONI）的数据，在2020年底，北京共有360艘水面战斗舰和潜艇，而美国整个世界舰队只有297艘。而根据ONI的数据，中国预计到2025年将有400艘舰船，到2030年将有425艘军事舰船。

根据《军事平衡》说，北京有六艘核导弹潜艇（SSBNs）和大约40艘攻击型潜艇，其中包括六艘核潜艇。

据美国海军称，华盛顿方面可以指望21艘攻击型潜艇和8艘SSBN，这些舰艇驻扎在太平洋地区，主要泊在珍珠港。

法新社说，虽然美国将其11艘航空母舰中的5艘驻扎在太平洋地区，但中国已开始建造其第三艘航空母舰，而且并正在建造更多的驱逐舰。

根据贸易出版物Janes去年的一项研究，在2015年至2019年期间，中国船厂建造了132艘军船，而美国为68艘，印度为48艘，日本为29艘，法国为17艘，澳大利亚为9艘，英国为4艘（包括两艘航母）。

据法国海军参谋长皮埃尔-范迪尔海军上将指出，在四年内，中国推出了相当于法国整个舰队的兵力，"中国海军的历史性努力 "占 "中国国防预算的55%以上"。

据法新社说，中国的这种狂热对整个地区产生了影响，导致许多国家部署了旨在防止中国力量在其海岸附近部署军事力量的战略。这包括购置潜水艇。

据消息，越南有六艘俄罗斯设计的潜艇，马来西亚有两艘潜水艇，印度尼西亚向韩国订购了六艘潜艇，菲律宾正在考虑建立一支潜艇舰队。

北京与所有这些国家在南海海域都有主权争议。

而在太平洋的其他地方，日本有23艘潜艇，韩国有18艘，新加坡有2艘，俄罗斯有12艘。

为了表明对该地区的紧张局势关注以及战略布局，法国在2021年初完成了将其一艘核攻击潜艇Emeraude号部署到太平洋，这是自2001年以来的第一次战略移动布防。