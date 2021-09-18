Covid-19:肯尼亚忌讳话题是自杀

濒临印度洋的东非国家肯尼亚自Covid-19爆发导致社会经济危机后，出现了前所未有的自杀潮。在今年3月至6月间，有近500人自我结束生命。这是2000年全年统计数字的两倍。这在肯尼亚成了一个忌讳话题，因为，该国法律制裁自杀，可被判处两年监禁。而且该国社区也视自杀为邪恶。不过，本台RFI通讯员从内罗毕（Nairobi）发回报导说，肯尼亚如今有越来越多的人呼吁让自杀合法化，律师认为，肯尼亚现行>惩处自杀违宪。

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本台RFI法文网2021年9月18日周六在报导栏目(Reportage Afrique)刊出了肯尼亚（Kenya）通讯员夏洛特（Charlotte Simonart）发自内罗毕（Nairobi）的专题采访，在此予以介绍。

肯尼亚现行法律惩罚自杀

这一采访报道在开篇介绍了一位名叫奥扬戈（Onyango Otieno）的肯尼亚诗人，在其文中讲述他的消沉和饱受家庭暴力的童年。他自述说，在16岁时，在家中无法生活。他出走，成了一名游荡街头的儿童。他感到很累，觉得其生命已不再有价值。他在几年中两次试图自杀，并开始在社交媒体上创作和发表他的文字，作为一种驱除其黑暗思想的方式。他自问死亡会是怎样的，他想象自己身上会散发出某种平和。在肯尼亚，奥扬戈（Onyango Otieno） 可能会因想要自我结束生命而被判处两年监禁和罚款。

肯尼亚有人争取自杀合法

Image RFI Archive / Dans une rue de Nairobi, au Kenya, le 3 mai 2021. (Photo d'illustration) 肯尼亚首都内罗毕街头 摄于 2021年5月3日 LightRocket via Gett - SOPA Images / Image RFI Archive

Charity Muturi是另一名也受自杀念头所困扰的女子。她如今成为了一名想要接种这种忌讳的活动积极分子。她接受采访解释说，在非洲文化中，自杀与宗教、传统和文化相连。大多数肯尼亚人认为，身体属于政府和上帝，个人无权予以剥夺。如果这么做了，就是犯罪。

大多数宗教领袖不予支持

如何说服基督教和伊斯兰教的宗教领袖，这在保守的肯尼亚社会中无疑是一个主要挑战。据受访者Charity Muturi说，众多宗教领袖拒绝为自杀者举行葬礼，因为自杀被认为是着魔、邪恶。在一些社区，当某人在耻辱中死亡，就应在夜间耻辱地下葬，而且最好不要和死者家属交往，因为，这是一个不吉祥的家庭。

肯尼亚刑法惩罚自杀违宪？

肯尼亚如今出现了要求让自杀合法化的呼声。牵头的是一位名叫维克多·卡莫的人权律师。他介绍说，肯尼亚惩罚自杀的现行法律源自1897年殖民时期，他将在今年年底前向最高法院提议，依照宪法予以取消。肯尼亚<<宪法>>提到，保证每个人享有健康的权利，包括心理健康。因此，肯尼亚<<刑法>>第226条违宪，因为它否认了这种健康权。