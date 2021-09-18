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Covid-19:肯尼亚忌讳话题是自杀

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Image RFI Archive / Le confinement a-t-il poussé au suicide ? Le Kenya connaît une vague de suicides sans précédent depuis le début de la pandémie et la crise socio-économique qui en résulte. Près de 500 personnes se sont donné la mort entre les mois de mars et juin derniers. C’est deux fois plus que le total des suicides enregistrés sur l’ensemble de l’année 2020.
Image RFI Archive / Le confinement a-t-il poussé au suicide ? Le Kenya connaît une vague de suicides sans précédent depuis le début de la pandémie et la crise socio-économique qui en résulte. Près de 500 personnes se sont donné la mort entre les mois de mars et juin derniers. C’est deux fois plus que le total des suicides enregistrés sur l’ensemble de l’année 2020. © cc0 Pixabay - Ulrike Mai / Image RFI Archive
作者： 尼古拉
7 分钟

濒临印度洋的东非国家肯尼亚自Covid-19爆发导致社会经济危机后，出现了前所未有的自杀潮。在今年3月至6月间，有近500人自我结束生命。这是2000年全年统计数字的两倍。这在肯尼亚成了一个忌讳话题，因为，该国法律制裁自杀，可被判处两年监禁。而且该国社区也视自杀为邪恶。不过，本台RFI通讯员从内罗毕（Nairobi）发回报导说，肯尼亚如今有越来越多的人呼吁让自杀合法化，律师认为，肯尼亚现行>惩处自杀违宪。

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本台RFI法文网2021年9月18日周六在报导栏目(Reportage Afrique)刊出了肯尼亚（Kenya）通讯员夏洛特（Charlotte Simonart）发自内罗毕（Nairobi）的专题采访，在此予以介绍。

肯尼亚现行法律惩罚自杀

这一采访报道在开篇介绍了一位名叫奥扬戈（Onyango Otieno）的肯尼亚诗人，在其文中讲述他的消沉和饱受家庭暴力的童年。他自述说，在16岁时，在家中无法生活。他出走，成了一名游荡街头的儿童。他感到很累，觉得其生命已不再有价值。他在几年中两次试图自杀，并开始在社交媒体上创作和发表他的文字，作为一种驱除其黑暗思想的方式。他自问死亡会是怎样的，他想象自己身上会散发出某种平和。在肯尼亚，奥扬戈（Onyango Otieno） 可能会因想要自我结束生命而被判处两年监禁和罚款。

肯尼亚有人争取自杀合法

Image RFI Archive - Kenya - Nairobi
Image RFI Archive / Dans une rue de Nairobi, au Kenya, le 3 mai 2021. (Photo d'illustration) 肯尼亚首都内罗毕街头 摄于 2021年5月3日 LightRocket via Gett - SOPA Images / Image RFI Archive

 

Charity Muturi是另一名也受自杀念头所困扰的女子。她如今成为了一名想要接种这种忌讳的活动积极分子。她接受采访解释说，在非洲文化中，自杀与宗教、传统和文化相连。大多数肯尼亚人认为，身体属于政府和上帝，个人无权予以剥夺。如果这么做了，就是犯罪。

大多数宗教领袖不予支持

如何说服基督教和伊斯兰教的宗教领袖，这在保守的肯尼亚社会中无疑是一个主要挑战。据受访者Charity Muturi说，众多宗教领袖拒绝为自杀者举行葬礼，因为自杀被认为是着魔、邪恶。在一些社区，当某人在耻辱中死亡，就应在夜间耻辱地下葬，而且最好不要和死者家属交往，因为，这是一个不吉祥的家庭。

肯尼亚刑法惩罚自杀违宪？

肯尼亚如今出现了要求让自杀合法化的呼声。牵头的是一位名叫维克多·卡莫的人权律师。他介绍说，肯尼亚惩罚自杀的现行法律源自1897年殖民时期，他将在今年年底前向最高法院提议，依照宪法予以取消。肯尼亚<<宪法>>提到，保证每个人享有健康的权利，包括心理健康。因此，肯尼亚<<刑法>>第226条违宪，因为它否认了这种健康权。

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