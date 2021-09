Covid-19:肯尼亚忌讳话题是自杀

Image RFI Archive / Le confinement a-t-il poussé au suicide ? Le Kenya connaît une vague de suicides sans précédent depuis le début de la pandémie et la crise socio-économique qui en résulte. Près de 500 personnes se sont donné la mort entre les mois de mars et juin derniers. C’est deux fois plus que le total des suicides enregistrés sur l’ensemble de l’année 2020.

© cc0 Pixabay - Ulrike Mai / Image RFI Archive