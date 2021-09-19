生态/科技

马达加斯加国际博览会上的替代木炭

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Image RFI / Antananarivo: les énergies alternatives à l'honneur de la Foire internationale de Madagascar (FIM 2021). Ici, lors de la Foire Internationale de Madagascar, différents types de charbons alternatifs (non issus de la coupe d'arbres) ont été présentés au public. 替代能源是2021年第15届马达加斯加国际博览会的焦点。
Image RFI / Antananarivo: les énergies alternatives à l'honneur de la Foire internationale de Madagascar (FIM 2021). Ici, lors de la Foire Internationale de Madagascar, différents types de charbons alternatifs (non issus de la coupe d'arbres) ont été présentés au public. 替代能源是2021年第15届马达加斯加国际博览会的焦点。 © Laetitia Bezain / RFI
作者： 尼古拉
8 分钟

在印度洋西部的岛国马达加斯加（MADAGASCAR）首都塔那那利佛（Antananarivo），2021年第15届国际博览会（15e FIM）刚刚闭幕。替代能源（Energies Alternatives ）是本届马达加斯加国际博览会的焦点，尤其是人工合成的生态木炭引起各方好奇。本台RFI通讯员来到今年会展的现场做采访报导。

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本台RFI法文网2021年9月19日星期天刊文，介绍马达加斯加第15届国际博览会（15e FIM）当天在塔那那利佛（Antananarivo）闭幕。本届国际博览会吸引了岛内160多家企业，目标之一是展示替代使用木炭的新办法。木炭被认为导致森林遭到大规模的砍伐。

据本台RFI通讯员莱蒂西娅（Laetitia Bezain）发自塔那那利佛（Antananarivo）的描述，合成木炭是一种由粘土、竹子、椰子壳或稻壳的人造木炭。本届国际博览会上有十来个展位推广此类家用燃料，吸引了参观者的好奇。

马达加斯加生态木炭出自有机废物

经过一年的研究，青年企业家Fitahiana推出了一种以有机废物为基础的合成木炭。据受访者介绍说，合成木炭比木炭燃烧得更慢，而且几乎不起烟。材料来自回收和处理办公室周围住家的有机废物。而客户目前都是附近的居民。这位发明家现在遭遇发展的问题，就是缺乏资金和消费习惯。伐木取材，直接简单；使用替代木炭道路漫长。

马达加斯加生态木炭支持者谈应用

虽然不乏创新，但合成木炭的市场供应量依然很少。另一位受访者朱利奥（Julio），曾是一名老师，但已改行。他如今是一名传授替代能源知识的培训员。他说，如果说，人们今天仍在使用木炭，那是因为教育得不够。当不再有树木，也就不再有木炭。哪怎办？国家对这一变化的支持还不够，没有做足环境教育。国家必须在城镇，或在街区建立网络，生产替代木炭。那样将可能供全球应用，还可能创造就业、减少灌木火灾、减少砍伐森林。并将可能赋予人们对环境的责任心。

马达加斯加生态木炭遭遇发展瓶颈

17年来，朱利奥（Julio）在其周围的社区里传授生态木炭的知识。他说，在大城市，有垃圾、有细沙、有粘土。合成垃圾可以做出生态木炭。马达加斯加的阿劳特拉地区（Alaotra, Bas Mangoky）是一处稻米产区，那里有稻壳。当地人就地取材合成木炭。

Image RFI Archive - Madagascar - La région du lac Alaotra - grenier à riz
Image RFI / La région du lac Alaotra, grenier à riz de Madagascar. 马达加斯加的阿劳特拉湖区是稻米产区。 (Carte : C. Wissing / RFI)

马达加斯加岛从东北到东南都有椰子树，人们以椰子壳来合成木炭。所以，马达加斯加岛内任何地方都有办法合成生态木炭。如果人们这么做，就不再需要砍伐树木。此外，木炭的价格不再是家庭所能承受的。现场展出的合成木炭都可以廉价出售，问题是无法予以大规模的供应。

Image RFI Archive - Madagascar
Image RFI Archive / Madagascar 马达加斯加 © DR / Image RFI Archive

据马达加斯加环境部的统计显示，岛内97%的家庭依然以木材为能源。

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