马达加斯加国际博览会上的替代木炭

在印度洋西部的岛国马达加斯加（MADAGASCAR）首都塔那那利佛（Antananarivo），2021年第15届国际博览会（15e FIM）刚刚闭幕。替代能源（Energies Alternatives ）是本届马达加斯加国际博览会的焦点，尤其是人工合成的生态木炭引起各方好奇。本台RFI通讯员来到今年会展的现场做采访报导。

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本台RFI法文网2021年9月19日星期天刊文，介绍马达加斯加第15届国际博览会（15e FIM）当天在塔那那利佛（Antananarivo）闭幕。本届国际博览会吸引了岛内160多家企业，目标之一是展示替代使用木炭的新办法。木炭被认为导致森林遭到大规模的砍伐。

据本台RFI通讯员莱蒂西娅（Laetitia Bezain）发自塔那那利佛（Antananarivo）的描述，合成木炭是一种由粘土、竹子、椰子壳或稻壳的人造木炭。本届国际博览会上有十来个展位推广此类家用燃料，吸引了参观者的好奇。

马达加斯加生态木炭出自有机废物

经过一年的研究，青年企业家Fitahiana推出了一种以有机废物为基础的合成木炭。据受访者介绍说，合成木炭比木炭燃烧得更慢，而且几乎不起烟。材料来自回收和处理办公室周围住家的有机废物。而客户目前都是附近的居民。这位发明家现在遭遇发展的问题，就是缺乏资金和消费习惯。伐木取材，直接简单；使用替代木炭道路漫长。

马达加斯加生态木炭支持者谈应用

虽然不乏创新，但合成木炭的市场供应量依然很少。另一位受访者朱利奥（Julio），曾是一名老师，但已改行。他如今是一名传授替代能源知识的培训员。他说，如果说，人们今天仍在使用木炭，那是因为教育得不够。当不再有树木，也就不再有木炭。哪怎办？国家对这一变化的支持还不够，没有做足环境教育。国家必须在城镇，或在街区建立网络，生产替代木炭。那样将可能供全球应用，还可能创造就业、减少灌木火灾、减少砍伐森林。并将可能赋予人们对环境的责任心。

马达加斯加生态木炭遭遇发展瓶颈

17年来，朱利奥（Julio）在其周围的社区里传授生态木炭的知识。他说，在大城市，有垃圾、有细沙、有粘土。合成垃圾可以做出生态木炭。马达加斯加的阿劳特拉地区（Alaotra, Bas Mangoky）是一处稻米产区，那里有稻壳。当地人就地取材合成木炭。

Image RFI / La région du lac Alaotra, grenier à riz de Madagascar. 马达加斯加的阿劳特拉湖区是稻米产区。 (Carte : C. Wissing / RFI)

马达加斯加岛从东北到东南都有椰子树，人们以椰子壳来合成木炭。所以，马达加斯加岛内任何地方都有办法合成生态木炭。如果人们这么做，就不再需要砍伐树木。此外，木炭的价格不再是家庭所能承受的。现场展出的合成木炭都可以廉价出售，问题是无法予以大规模的供应。

Image RFI Archive / Madagascar 马达加斯加 © DR / Image RFI Archive

据马达加斯加环境部的统计显示，岛内97%的家庭依然以木材为能源。