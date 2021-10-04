天主教皇方济各敦促世界为气候行动起来

罗马天主教教皇方济各今天呼吁COP26气候会谈要 "紧急行动起来，为前所未有的生态危机提供有效的回应"。教皇的讲话是在梵蒂冈举行的题为 "信仰与科学：迈向COP26 "的会议上发表的，来自世界各地的科学家和宗教人士参加了这次会议，会议结束时将签署一份给第26届联合国气候变化大会（COP26）与会者的呼吁书，该大会将于10月31日至11月12日在英国苏格兰格拉斯哥举行。

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据法新社今天报道称，教皇方济各说："在格拉斯哥举行的第二十六届缔约方会议迫切需要对我们正在经历的前所未有的生态危机和价值观危机作出有效的回应，从而为后代提供具体的希望。

距离第26届联合国气候变化大会（COP26）会议召开还有不到一个月的时间，人们敦促世界各国领导人迅速采取有力行动，遏制 "灾难性 "的全球变暖，但在新冠肺炎病毒疫情的危机和最弱势群体的愤怒之间，谈判可能会出现分歧与冲突。

教皇方济各经常谴责对环境有害的行为，方济各例举引发气候冲突的根源有贪婪、冷漠、无知、恐惧、不公正、不安全和暴力"。据教皇方济各说："正是这些冲突的根源造成了我们对环境造成的严重创伤，如气候变化、荒漠化、污染、生物多样性的丧失。

英国圣公会精神领袖坎特伯雷大主教贾斯汀-韦尔比（Justin Welby）感叹道："在过去的100年里，我们向地球宣战。据他继续说："我们的滥用，我们的气候战争，正在影响我们中最贫穷的人，"他呼吁迈向清洁经济，去碳化和使用更多的可再生能源。

法新社说，一个月前，教皇方济各、韦尔比大主教和东正教会首领巴托洛缪发起了一紧急呼吁"，他们敦促每个人，无论其信仰或世界观如何，都要努力倾听地球的呼声。