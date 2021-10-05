加州海上发生严重漏油事件，恐酿成生态灾难

美国加利福尼亚州南部亨廷顿海滩(Huntington Beach)附近水域发生大规模漏油事件，10月2日至少12.6万加仑的石油漏出，泄漏的石油在海中绵延好几英里，覆盖了约13平方英里的海域，死亡的鸟和鱼连同石油被冲上海岸，恐怕酿成生态灾难。

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造成这次事件的Amplify Energy石油公司表示漏油的管线已经关闭，管线中剩余石油已抽出，目前正在彻查漏油的原因。

海岸防卫队部署撇油器及浮动屏障试图阻止石油进一步流入海岸及附近的波尔萨奇卡生态保护区(Bolsa Chica Ecological Reserve)。

漏油区域位于洛杉矶以南约40英里。亨廷顿海滩市在声明中写到：“石油泄漏对亨廷顿海滩及亨廷顿湿地造成重大的生态冲击。市长卡尔(Kim Carr)表示：该地区是濒危物种的栖息地，包括雪环颈鸻、加州白额燕鸥、座头鲸等生物。

石油泄漏对生态环境的影响相当广泛，海鸟羽毛沾上石油便无法飞翔，鲸鱼、海豚及其他海洋生物游过漏油水域或吸入有毒气体会呼吸困难或死亡。生物多样性中心海岸项目主任坂下美代子(Miyoko Sakashita)表示：石油不可能清理干净，最后会被冲上海岸，人们和野生动物都会接触到，这对动物繁衍有长期影响。

亨廷顿海滩市官员警告民众远离海滩并避免穿过受石油污染的区域。加州鱼类和野生动物部下令关闭受石油泄漏事件影响的沿海渔场。

CNN报道说，当地的国会议员致函拜登总统，要求宣布遭遇此次漏油事件的奥兰治县（Orange County）发生重大灾害，以利得到联邦资金，帮助清理工作。