诺贝尔物理学奖得主警告人类面临气候巨大威胁

诺贝尔物理学奖今年聚焦气候，而诺贝尔物理学奖颁布时机，适逢联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）即将于下个月在苏格兰格拉斯哥登场前夕，全球暖化将是首要议题。与美国日裔和德国科学家分享今年诺贝尔物理学奖的意大利科学家帕里西警告，气候变迁是人类面临的巨大威胁。

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据法新社报道称，今年颁发诺贝尔物理学奖，由日裔美籍学者真锅淑郎、德国科学家哈斯曼及意大利学者帕里西获奖，他们分别是两位气候专家及一位理论家，因为气候模型及对物理系统的理解而获表扬。而帕里西警告，气候变迁是人类面临的巨大威胁。

诺贝尔物理学奖颁布时机，适逢联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）即将于下个月在苏格兰格拉斯哥登场前夕，全球暖化将是首要议题。

真锅淑郎目前任职美国普林斯顿大学（Princeton University）高级研究员。他于1960年代从事研究工作时，曾阐释大气层二氧化碳浓度上升与地球表面温度升高的相互关系 。他在地球气候物理模型的发展上影响力甚钜，并致力于研究地球从太阳接收的热能，如何以辐射传回大气。

哈斯曼（Klaus Hasselmann）任职德国汉堡马克斯普朗克气象学研究所（Max Planck Institute for Meteorology）。尽管天气趋势时而有混乱变化，他因为解决气候模型如何维持可靠而获得赞誉。诺贝尔委员会（Nobel Committee）赞扬他辨识出自然及人类活动共同引起的气候「指纹」，以及气候变迁能多大程度完全归咎于人为排放。

世界气象组织（WMO）秘书长塔拉斯（Petteri Taalas）在日内瓦指出，这次物理学奖显示「气候科学高度受到重视，且理应受到高度重视」。

今天颁发的物理学奖是自1995年以来，首个表彰气候研究的诺贝尔物理学或化学奖，当年化学奖颁给关于地球臭氧层破洞的研究。

美国前副总统高尔（Al Gore）及气候科学家曾共同获得2007年诺贝尔和平奖，但部分非科学家否认全球暖化，并驳斥那是政治奖项。

任教于罗马大学（Sapienza University of Rome）的帕里西（Giorgio Parisi），则因为1980年代研究工作备受瞩目，获得一半物理学奖。诺贝尔委员会表示，他的当年研究是对复杂系统理论的「最重要贡献之一」。

法新社说，帕里西的研究虽未聚焦气候，但他在物理学奖公布后谈及地球面临的迫切问题。他表示，在因应全球暖化方面，人类必须做出强有力决定，并非常快速采取行动，时间相当紧迫。帕里西今天告诉记者，气候变迁对人类构成「巨大威胁」，各国政府尽快采取行动至关重要。