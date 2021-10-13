联合国生物多样性大会今天报告，来自100多个国家的代表通过了《昆明宣言》，为新的全球生物多样性公约创造动力。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道称，联合国生物多样性大会通过《昆明宣言》。

该报道引述会议东道主中国生态环境部部长黄润秋周三说，来自100多个国家的代表通过了《昆明宣言》，为新的全球生物多样性公约创造动力。

黄润秋称，在昆明举行的联合国生物多样性大会，该宣言的主要目的是“反映各方的政治意愿，并向国际社会发出一个强有力的信息，表明我们在生物多样性领域的坚定决心和共识”。

宣言呼吁采取“紧急和协调行动”，改造全球经济的所有部门。

联合国官网尚且没有细节消息。

据共同社今天报道称，日本环境相山口壮12日在线出席了在中国举行的《生物多样性公约》第15次缔约方大会（COP15）部长级会议，正式宣布将向日本2010年担任主席国时设立的面向发展中国家的基金提供总计10亿日元（约合人民币5683万元）的追加支援。此外，有关作为国际保护目标“爱知目标”的后继新目标，山口强调“有必要达成共识”。

日本在名古屋市举行的该公约第10次缔约方会议（COP10）上，宣布设立“生物多样性日本基金”。迄今为止已出资50亿日元。山口称，未使用部分加上此次的支援部分，总共达到1700万美元。关于COP10上通过的爱知目标最终未能达成一事，山口表示“作为主席国汇总该目标的日本认真对待（这个结果）”。

该报道说，公约秘书处要求新目标草案中包括至少对30%的全球陆地和海洋进行保护。对此，山口称“这是重要的因素”，表示日本也予以支持。