对抗气候变迁 英女王罕见指责各国领袖光说不练

部分碳排大国尚未表示是否出席本月底在英国举办的联合国气候峰会，英国女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）被人无意中听到，她对各国领袖空谈气候变迁但几乎毫无作为感到恼火。女王在她可能并不知道开着的麦克风前说，“我们只知道谁不会来…当他们（世界领袖）光说不练时，实在令人恼火。”

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据中央社报道说，就对抗气候变迁，英国女王指责各国领袖光说不练。英国“每日快报”（Daily Express）透露，俄罗斯和中国当局处理污染问题不力，而尚未证实是否出席“联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议”（COP26）的各国领导人中，就包括中国国家主席习近平和俄国总统普京（Vladimir Putin）。“泰晤士报”（The Times）已报道称，习近平将不与会。

女王星期四出席威尔斯议会（Welsh Senedd）开议仪式时，告诉媳妇康瓦尔公爵夫人（The Duchess of Cornwall）卡蜜拉（Camilla）：“奇怪吧，我不断听说这项会议，但到现在还不知道谁会出席。”95岁的女王在无意间透过麦克风播出的谈话中说：“我们只知道谁不会来…当他们（世界领袖）光说不练时，实在令人恼火。”

报道称，女王预定将出席这场由英国主办、在苏格兰格拉斯哥（Glasgow）举行的世界气候会议。