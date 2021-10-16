今年冬天美国人取暖费用将上涨54%

美国能源价格涨势凶猛，美国人今年冬天日子难过。联邦政府坦承，今冬与去年相比，许多家庭恐面临高额的暖气费，上涨幅度将高达54%。

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目前全美将近一半以上的家庭使用天然气作为暖气燃料，当局估算他们今年冬天的暖气费平均为746元，比去年增加三成；中西部地区影响尤为严重，暖气费预估将上涨49%；对天然气使用户来说，这将成为2009年以来最昂贵的冬天。

美国暖气能源占比第二高的为电力，约占41%的家庭用户，上涨幅度较为缓和，仅6%；燃料油涨幅也相当可观，高达43%；但上涨最多的莫过于液态瓦斯，占国内5%的用户。

气象专家预估今年冬天将比去年更冷；但若实际的气温比预测来得更低，暖气费上涨的幅度势必会比预测来得更高，导致更多家庭难以负荷。

本周，美国的汽油价格上涨至平均每加仑3.27美元，为七年以来最高价，这导致许多美国民众在加油时感到震惊。这一问题来自于原油价格的显著上涨，花旗集团本周将第四季度布伦特原油价格预测上调至每桶 85 美元，并表示原油可能会在近期触及 90美元。

据称拜登政府已派出代表与业者会谈，希望能抑制涨价的趋势。然而，在13日的白宫简报会议上，白宫发言人普萨基(Jen Psaki)表示对这些会谈内容一无所知；大型能源业者如雪佛龙(Chevron)和英国石油公司(BP)对此消息都不予置评。

美国银行警告称，今年寒冷的冬季可能会使石油需求每天增加 50 万桶，从而将原油价格推高至每桶100美元。美国汽车协会 ( AAA ) 的发言人格罗斯( Andrew Gross)指出，在现行的涨价驱使下，司机需要为汽油价格多支付50% 至 60%的钱款。

联邦政府于13日公布的一项报告指出，今年9月的消费者物价比去年同期上涨5.4%，已趋近于2008年以来最严重的通货膨胀率。