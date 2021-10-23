COP26前 经合组织达成多国协议终止对燃煤电厂的出口信贷

在格拉斯哥举行的世界气候会议COP26之前，经合组织周五宣布了一项多国协议，禁止为传统燃煤电厂提供出口信贷。

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这一声明是在10月31日在格拉斯哥举行的世界气候大会（COP26）开幕前几天发布，世界各国领导人将在这次会议上决定采取措施，力争在未来几年将地球保持在可控的变暖轨迹上。 目前煤炭约占全球二氧化碳排放量的40%。

经合组织声明说，该协议的参与者是澳大利亚、加拿大、欧盟、韩国、美国、日本、挪威、新西兰、英国、瑞士和土耳其，经过漫长谈判最终得以达成协议。具体而言，这些国家已承诺不再为未配备碳捕获、使用和储存系统的新燃煤电厂以及现有电厂提供出口信贷，但也保留允许个例存在的空间。

经合组织在其声明中说，该禁令的正式生效预计将在每个签署国通过该条款后进行，预计将在10月底之前。

美国财政部气候顾问约翰-莫顿周五在一份声明中说："这种决定对于应对气候变化和到2050年实现净零排放目标至关重要。“ 他说美国财政部将与那些正在向更清洁和更绿色的能源过渡的世界各国继续合作。

法新社报道称，中国不是该协议的签署国，但它是世界上最大的境外燃煤发电站公共融资方。

北京在9月宣布将停止为境外燃煤发电站融资。