世界气象组织示警：去年温室气体浓度创新高 极端天气恐将更多

联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）前夕，联合国下属的世界气象组织（WMO）10月25号公布一项报告并严正示警，去年大气中的温室气体浓度创下历史新高，地球恐面临更多极端天气事件。

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联合国温室气体公报（Greenhouse Gas Bulletin）指出，去年的温室气体浓度年增加速度，高于2011年至2020年的年平均速度，而今年这一趋势仍在延续。

报告称，二氧化碳（CO 2）是最重要的温室气体，其浓度在2020年达到百万分之413.2，是工业化前水平的149%。与1750年人类活动开始破坏地球的自然平衡时的水平相比，甲烷（CH 4）为262%，氧化亚氮（N 2 O）为123%。新冠疫情期间的经济衰退对大气中的温室气体水平和增长率没有明显的影响，尽管新的排放量有暂时的下降。只要继续排放，全球气温就会继续上升。

鉴于CO 2于大气中可存在的时间很长，即使排放迅速减少到净零，已经观察到的温度水平将持续几十年。加上气温上升，这意味着更多的极端天气事件，包括酷热和降水、冰雪融化、海平面上升和海洋酸化，对社会经济产生深远影响。

世界气象组织表示，COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情导致的经济放缓，一度促成排放量暂时下降，但对大气中温室气体量和其增长率并无明显影响，而只要排放持续发生，全球气温将继续上升。

今天人类活动所排放的二氧化碳约有一半留在大气中。另一半被海洋和陆地生态系统所占据。但陆地生态系统和海洋作为 "（储存）井 "的能力在未来将变得不那么有效，从而降低其吸收二氧化碳，并成为防止温度进一步上升的缓冲器的能力。

该报告还显示，基于世界气象组织的全球大气监测网络的监测数据，从1990年到2020年，“长寿命”的温室气体的辐射强迫对全球气候的变暖影响增加了47%，其中二氧化碳约占这一增长的80%。

世界气象组织警告指出，随着温室气体排放量持续增加以及气温上升，地球恐面临更多极端天气事件。

COP26气候峰会将于10月31日至11月12日，于苏格兰格拉斯哥（Glasgow）登场。

世界气象组织秘书长塔拉斯（Petteri Taalas）表示：联合国温室气体公报为COP26的气候变迁谈判者，带来严正且科学的讯息。塔拉斯警告：按照当前的温室气体浓度增加速度，本世纪末前，温度升幅将远超过巴黎协定设下的（控制在）比工业化前高摄氏1.5至2度目标。我们还差得远了。

3种主要温室气体为二氧化碳、甲烷和一氧化二氮，其中二氧化碳是全球暖化最大元凶。