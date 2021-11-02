拜登：习近平不参加20国集团和气候峰会犯了个大错

包括美国总统拜登、中国国家主席习近平和巴西总统博索纳罗（Jair Bolsonaro）在内的全球100多个国家的领导人在《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会（COP26）上作出承诺，将在2030年前停止和扭转森林砍伐和土地退化的趋势。 拜登表示：习近平不参加20国集团和气候峰会犯了一个大错。

广告 继续浏览后续

这项协议11月1日晚间达成，而各国代表则于星期二在协议上签字。 参与协议的各国代表承诺采取能够促进可持续性发展与可持续性商品生产和消费的贸易政策，同时保证执行或修订旨在推进可持续性耕作的农业政策。

协议同时为相应国家提供190亿美元的公共和私人资金，用于保护和恢复森林，发展可持续性农业以及协助及支援世界上遭到森林砍伐直接冲击的土著社区。

根据世界资源研究所的数据，地球上的森林吸收了大约30%的二氧化碳排放量。然而，随着森林的乱砍乱伐，这一对抗气候暖化的天然武器却正在迅速消失。仅在2020年，全球就失去了25.8万平方公里的森林，超过整个英国本土的面积。 美国国家广播公司消费者新闻与商业频道（CNBC）引述达成协议的与会代表星期一晚间发布的一项宣言指出，“我们呼吁所有的领导人为向可持续性土地使用过度而共同努力。”

“这对实现巴黎协定的目标，包括减缓气候变化的冲击、将气候暖化限制在2摄氏度以内，以及将暖化限制在1.5摄氏度以内的努力，至关重要，”宣言说。“我们一道努力，定能成功战胜气候变化，实现持续与包容性的增长并停止以及扭转森林丧失和土地退化。”

其他在协议上签名的国家包括英国、澳大利亚、欧盟、印度尼西亚、尼日利亚和巴基斯坦等105个国家。

在格拉斯哥主持这次联合国气候峰会的英国首相约翰逊（Boris Johnson）表示，这份宣言“是保护恢复地球森林的具有里程碑意义的协议”。

作为世界上最大碳排放国之一的印度却非常引人注目地没有在“格拉斯哥领导人就森林和土地使用的宣言”上签字。不过亲自与会的印度总理莫迪（Narendra Modi）星期一宣布，印度将在2070年实现碳中和，虽然这个目标比联合国气候峰会的举办者期望的日子晚了整整20年。

中国国家主席习近平虽然同意在宣言上签字，但他本人既没有亲自出席会议，也没有通过视频致辞，而是在星期一上传了一份书面声明表示参与会议。代表中国与会的是中国生态环境部副部长赵英民和气候变化事务特使谢振华。

巴西总统博索纳罗虽然在宣言上签字了，但他近年来因为保护亚马逊雨林不力，致使亚马逊雨林乱遭砍伐和火灾，而倍受国际环保团体的谴责。

根据英国《卫报》报道，拜登总统不仅率先在终止森林砍伐协议上签字，而且还在计划于星期二在格拉斯哥气候峰会上宣布美国更严格的油气井甲烷排放监管计划。