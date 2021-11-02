英女王吁全球领导人就气候变暖拼出“共同事业”

英国女王王伊丽莎白二世视频敦促聚集在格拉斯哥参加全球气候峰会COP26的各国领导人，面对气候变化问题，要携手做出“共同事业” 。

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由于健康状况，英国女王伊丽莎白二世被迫在两周当中，必须再度放弃外出行程。女王特意向聚集在苏格兰的格拉斯哥参加本届全球气候峰会 COP26 的全世界领导人发送一段视频信息。

周一(11月1日)，英国女王伊丽莎白二世在格拉斯哥（苏格兰）COP26 会议播放的视频信息中，敦促世界领导人制定“共同事业”来应对气候变化，以及“解决最难以克

高龄95 岁的女王说，此次因身体状况无法参加这项为期两周的会议，她希望此次会议将成为“每个人都有可能提升、超越当前政治的罕有的机会”，并能展现出一种真正

在为世界领导人举行的欢迎酒会上播放的这段女王讲话的视频中，她指出， “历史表明了，当各国为了一个共同的原因，团结起来行动时，总会有希望的。”她并敦促各国领导人“并肩工作”，俾能“解决最难以克服的问题”。

身着绿色套装，看来精神饱满的女王还强调指出：“有很多人都希望这次峰会所遗留的产业- -它将铭刻在尚未印刷的历史书中- - 能将你描述为不放弃机会、