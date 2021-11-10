COP26新协议草案见光 敦促各国提高减排目标

联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）已在苏格兰格拉斯哥（Glasgow）进行10天，10日释出的协议草案显示，全球目前行动远不足以限制气温升幅在摄氏1.5度以下，因此敦促各国在2022年底前提高减排目标，比原定时程提前3年。

广告 继续浏览后续

中央社报道：这次会议对于能否达成2015年巴黎协定（Paris Agreement）的气温目标至关重要，而今天的草案首度透露COP26目前讨论进度。草案呼吁各国在明年以前“重新审视并强化”自身的脱碳计画，并表示，如果限制气温升幅在1.5度以下，“需要所有各方在这个关键十年有意义且有效率的行动”。

根据联合国评估，目前全球暖化已使全球多国面临更严重的旱涝与风暴，如果各国依照巴黎协定提出的最新脱碳计画，仍可能造成地球均温在本世纪提升摄氏2.7度。因此草案指出，为了避免暖化产生最恶劣冲击，需要“快速、深度、持续减少全球温室气体排放”。

因暖化而情况危急的国家表示，若要达成防止灾难性升温所需的短期减排目标，把2025年当成下次更新期限时隔太远。因此，协议草案呼吁各国“加速淘汰煤炭和化石燃料与补贴”。这是“第一次显著提及”这些加剧全球暖化的燃料。过去的气候峰会决议和巴黎协定本身甚至未提及化石燃料，而是聚焦在排放。一名资深协商人员告诉法新社，他们有信心最终版协议会“以某种形式”提到化石燃料。

2015年的巴黎协定内含一项机制，要求各国须每隔5年更新排放计画，许多大型排放国都错过2020年提交“国家自订贡献”（Nationally Determined Contributions, NDCs）计画的期限。路透社指出，新草案虽要求各国明年提出新承诺，但并未确定未来每年都得依要求提出新承诺，这部分有可能留给下届联合国气候会议主办国埃及进行检讨。

有气候科学家与环境团体批评这份草案未能反映地球危机的严重性。国际绿色和平（Greenpeace International）负责人摩根（Jennifer Morgan）表示：“这份协议草案不是解决气候危机的计画，而是我们全都该祈求好运、往好处想的计画，它是在礼貌要求各国可能明年多努力一点。”

此外，由于富国排放的温室气体是造成气候变迁的主因，富国2009年曾承诺，到2020年前，每年会提供穷国1000亿美元的气候资金，结果承诺落空，目前预计晚3年才能达成。

但新草案迴避穷国要求富国许下的保证，亦即富国得提供更多经费来协助穷国对抗气候变迁、减少二氧化碳排放。 草案仅“呼吁”已开发国家“紧急升级”援助，以帮助各国适应气候冲击；同时还主张得有更多援助资金采用补助形式，而不是会加重穷国债务负担的贷款形式。不过草案并未纳入兑现那些资金的新计画。

各国外交官10日继续争论，试图为12日结束的两周会议及时敲定最终版协议。届时的协议虽不具法律约束力，仍拥有巴黎协定近200个签署国的政治力量。英国首相强生（Boris Johnson）预计10日稍晚返回格拉斯哥确认进度。