COP26酝酿新决议：加快并提高减排努力

正在英国格拉斯哥举行的第26届联合国气候大会面对气候紧急情况和灾难性变暖的危险，周三发布的COP26决议草案敦促世界各国加紧努力，以比预期更快的速度修订其温室气体减排承诺。缔约方会议主席国英国将 "保持+1.5℃"的目标作为第二十六届缔约方会议成功的主要标志之一。

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据法新社发自格拉斯哥的报道称，这份草案文本鼓励各国最早在2022年向上修订他们的国家贡献（NDCs），其中规定了他们的承诺，比2015年巴黎协议规定的日期提前了三年，该协议规定每五年对这些NDCs进行修订。

在格拉斯哥气候大会上进行了10天的技术和高级别讨论后，会议主席国英国公布了该文本，呼吁签署国 "修订并加强其（减排）计划，使其符合《巴黎协定》的升温目标"。这就是说，与工业化前的时代相比，升温幅度 "远低于 "+2°C，如果可能的话，则为+1.5°C。

缔约方会议主席国英国将 "保持+1.5℃"的目标作为第二十六届缔约方会议成功的主要标志之一。案文强烈重申了 "将升温限制在1.5℃"这一目标，强调 "与2℃相比，升温1.5℃时，气候变化的影响将小得多"。

因此，在周五会议结束前通过之前，仍需讨论并可能进行修改的文本呼吁 "快速、深入和持续地减少全球温室气体排放，包括到2030年比2010年的水平减少45%的二氧化碳排放量，并在本世纪中叶实现碳中和"。

该议案还鼓励各国 "加快退出煤炭和化石燃料融资"，因为煤炭和化石燃料是造成大部分排放的原因。在这个层面上提到化石燃料是史无前例的，观察家们对此表示欢迎。

联合国在周二给出的最新估计确实很黯淡，估计一些国家在缔约方大会之前或开始时做出的2030年新承诺不应导致温度轨迹的任何改变，即在本世纪末达到+2.7℃的 "灾难性 "变暖。

关于会议上的另一个紧迫问题，案文 "遗憾地注意到 "发达国家没有能力兑现其承诺，即从2020年起每年为贫困国家调动约1000亿的气候资金，贫困国家往往是污染最少但最容易受到气候变化的破坏。然而，该文本并没有为实现这一目标提供明确的解决方案，现在富国表示，根据新的 "交付计划"，它们将能够从2023年起实现这一目标。

关于另一个极具争议的 "损失和损害 "问题，即风险最大的国家已经遭受的损害，文本 "承认 "问题的现实，并 "重申迫切需要扩大支持和行动，包括资金、技术转让和能力建设"，但没有任何具体建议或模式。