COP26： 气候峰会决议草案目标远大 绿色基金融资步履维艰

格拉斯哥联合国第26届气候峰会进入最后阶段，一周以来峰会所取得的成果令观察人士难于乐观，周三峰会东道国宣布的决议草案呼吁各国在2022年提高各自的减排指标，争取将本世纪末的地球升温幅度限制在2度以下，瞄准1，5度的目标，不过，这一乐观的远景似乎很难说服格拉斯哥会场的观察人士。

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周三峰会的议事日程是交通行业的减排问题，根据主席国周三晚间发布的公告，三十个与会国家宣布共同合作在2030年之前研制出可以在全球所有地区推广的价格合理的零排放节能汽车。包括印度，卢旺达以及肯尼亚等国在内的许多新兴国家都承诺将推动零排放车。不过，有非政府组织反对零排放汽车的名称，因为事实上，且不说电动汽车所耗费的电池的生产一定带有碳排放，汽车车身的生产过程更是一个高碳消费过程。

此外，世界银行承诺将在今后十年内斥资两亿美元援助新兴国家的交通减排活动。十九个国家的政府还宣布有意设立一个海上运输绿色通道，在两个海港之间设立零排放海运通道。对此，也有非政府组织表示类似的措施是治标不治本，关键在于如何重新规划生产以及消费模式，如何减少海上货运，而所谓零排放绿色通道同样也很可能是徒有虚名。

不过，周四由丹麦与哥斯达黎加牵头组建的停止开采石油与天然气的国家联盟被非政府组织认为是此次峰会的一大亮点，该联盟承诺将在近期内逐渐停止发放石油与天然气开发许可证，以上两国的气候环境部长将在今天中午召开记者会，会上将宣布其他参与国家的名单。

另外，针对气候峰会主席国英国周三宣布的决议草案中所缺乏的1000亿气候资金的融资计划问题，今天上午联合国气候变化政府间专家小组专门就此议题召开了讨论会，联合国设立在韩国首都首尔的绿色基金的负责人参加了此次会议，绿色基金的融资问题是气候谈判的一大症结，凝聚了在气候谈判中南北两大阵营的主焦点分歧。