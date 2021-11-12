如泽尔：很难说第26届气候峰会是一次成功的峰会

第26届气候峰会应该在当地时间下午六点结束，今天上午修改之后的峰会的最终宣言已经出台，同周三出台的草案相对比，峰会在走出化石能源问题上又所有修正，不过，峰会最终文本很可能再度受到修改，此次峰会在两大重要议题上未能取得进展，也就是一千亿美元的融资问题，以及巴黎协定中第六条有关碳补偿机制的具体落实。

广告 继续浏览后续

如果说，融资问题似乎并没有获得解决的迹象的话，引发争议的碳补偿机制却很可能在周末获得通过，对包括绿色和平在内的非政府组织来说，碳补偿机制对减低碳排放的成效还有待进一步确认，但他很可能成为跨国集团继续排放的借口, 而且，植树以及收购森林等类似的补偿措施将威胁地区的生物多样化以及当地居民的权益。

如何评价刚刚结束的第26届气候峰会？出席了二十多次气候峰会的联合国气候变化政府间专家小组前负责人让如泽尔先生向法广表示，峰会在减排自主承诺以及融资等重大问题上未能取得进展，很难说，这是一次成功的峰会，虽然他也承认，峰会期间也有一些积极的承诺，比如说，中美联合声明，虽然外界并不了解声明的具体内容；此外，由美国，欧盟等多个国家签署的在2022年之前停止投资海外的化石能源计划的联盟协议，以及由丹麦与哥斯达黎加牵头组建的停止签发化石能源开发许可证的国家联盟都值得肯定，法国犹豫了一周之后终于加入了此一联盟。这一切都是积极的信号，不过，如泽尔认为，倘若要实现峰会主席国所制定的1，5度的升温目标，这一切是远远不够的。

此外，如泽尔还对发达国家在歌本哈更峰会所承诺的一千亿美元的援助资金迟迟不能到位感到费解与羞耻，指出新冠危机期间，发达国家斥资数千亿美元援助国家经济，而却无能兑现一个已经延续了十多年的承诺。或许明年在埃及举行的第27届气候峰会可以在上述问题上取得突破。

就在联合国成员国政府代表出席峰会闭幕大会的同时，多个非政府组织，人权组织在大会对面的大厅举行新闻发布会，他们谴责此次大会是联合国气候大会历史上最糟糕的一次，批评大会无视遭受气候变化灾难影响的贫困国家的权益。来自国际环境法中心的气候能源项目检察官Duyck谴责COP26很可能在周末落实的巴黎协定第六条的通过将对贫困国家带来重大的损失，而且对应对气候变化有害无益。

如泽尔先生对巴黎协定有关设立碳机制的第六条也持有保留，认为类似的机制并不一定适合所有的国家，而且也不一定能够起到减排作用。