气候峰会进展艰难 公民社会心急如焚

来自挪威的爷爷奶奶气候活动组抗议挪威政府的气候政策，呼吁承担挪威作为石油大国所应当承担的责任，呼吁全世界的爷爷奶奶联合起来，为下一代的未来奋斗！2021年11月12日，格拉斯哥。

格拉斯哥气候峰会周五进入最后一天，峰会最终的决议文本必须获得所有成员国的通过，它的具体内容尚未对外公布，目前外界已知的内容是继续维持将地球升温幅度限制在1，5度的指标。虽然中美的共同声明曾经给峰会带来一丝希望，然而，鉴于此次峰会并未在减排自主承诺以及绿色基金融资等关键领域取得进展，本世纪末地球的升温幅度正向2，7度的目标迈进。

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气候峰会会场的非政府组织对此次峰会普遍表示失望，乌干达气候活动分子在会场表示一次又一次的气候峰会上各国曾经作出了数百个承诺，然而，这些承诺却迟迟未能获得兑现，他们对气候峰会不再奇以期待。

周五是全球气候行动日，据英国卫报独家报道，包括瑞典气候活动分子森伯格在内的全球年轻的气候活动人士向联合国秘书长古特雷斯递交了请愿书，呼吁古特雷斯 (António Guterres) 使用紧急权力，宣布气候危机为全球 3 级紧急情况，也就是联合国的最高危机级别。

请愿书呼吁秘书长和其他联合国机构“动员联合国对气候紧急情况做出全面反应”。敦促联合国任命一个危机管理团队来“监督全球气候方面的即时和综合行动”。有联合国专家也认为应该吸取新冠危机中所体现的世卫组织无力有效应对危机的教训。

虽然从政府层面来看，气候峰会进展步履艰难，然而，在周四举行的城市，地区减排活动系列会议上，参加会议的企业代表以及政府环保部门成员却十分乐观，法国环境部气候项目专家认为此次峰会首次形成了建筑行业去碳合作的系统化，许多企业都作出了十分明确具体的承诺。参加会议的企业代表也具体介绍了住房改造应对气候危机的工作如何获得了迅速的发展。不过，要保障节能改造的顺利进行，最根本的问题还在于资金来源问题，这就又回到了哥本哈根峰会之后的一千亿美元的绿色资金的援助承诺，周四由绿色基金会负责人在峰会举行的相关会议未能取得进展，12年之后，绿色资金已经到位的资金数额究竟多少，资金应该仅仅来自发达国家政府的公共资金还是可以公私相加等这些最基本的问题依然存在争议。而等待已久的贫困国家似乎早已忍无可忍，这就使峰会其他议题的进展举步维艰，比如说，今天周五必须敲定的巴黎协定中最后一条有待落实的实施细则，也就是碳市场机制的问题。周四的谈判无果而终。今天最后一天的谈判是否能够为上述问题带来答案，各方拭目以待。