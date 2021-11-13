COP26 ： 气候脆弱国家的最后期待

格拉斯哥气候峰会的加长谈判周六继续进行，评论认为与会代表或将在周六下午就此次峰会的焦点议题碳机制问题也就是巴黎协定中的第六条达成协议，不过，外界该协议究竟能够在多大程度上有益于减低碳排放存有争议，第六条的涉及国家对此有何期待？

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出席峰会的巴布亚新几内亚气候变化特使、热带雨林国家联盟执行主任凯文·康拉德（Kevin Conrad）向法广表示：“ 巴布亚新几内亚最近几年来大量减少了森林砍伐，他是罕见地遵守巴黎协定中自主贡献指标的国家之一。但是，此次峰会却正在讨论拒绝给这样的国家以经济补偿，这是十分不公平的，因为巴布亚新几内亚受到气候变化的严重影响，我们的海岸因为水平面的升高而受到摧毁，海岛上的椰子树因为受到海水的侵蚀而倒下，所以气候变化正在严重影响巴布亚新几内亚，我们的努力不能获得承认，不能获得经济补偿对我们来说是难以接受的，所以我们正在努力抗争期待能够获得一定的补偿。我期待正在讨论的巴黎协定中第六条的落实能够将热带雨林囊括在内，因为如果不能保护好热带雨林，我们的减排工作就不可能成功；我也期待在气候适应融资方面能够取得进展，许多国家，包括巴布亚新几内亚在内的发展中国家正在努力应对气候变化的后果；我也期待峰会能够在补偿发展中国家的气候损失以及损害（Loss and Damage）上取得进展，因为他们并不应该为气候变化承担责任“

此外，凯文·康拉德还补充说，尽管很难说人们是否应该为他们的祖父母在没有意识到的情况下所犯下的错误承担责任，但是，问题的关键是发达国家必须援助发展中国家来共同应对气候危机，而为保护热带雨林提供资金补偿是缓解气候危机的途径之一。

根据来自峰会会场的消息，峰会的最终文本很可能在今天下午敲定，观察人士担心有关减低化石能源投资以及开发的内容很可能被减低力度。总体而言，对许多与会官方代表，非政府组织以及独立观察人士来说，此次峰会是一次令人失望的峰会。

美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道指出，格拉斯哥峰会创下了气候峰会历史上最高的排碳记录，两周会议以来的总排碳量超过十万多吨，其中60 %的碳排放来自国际交通，其余的40 %则来自会议的具体运作，包括本地的交通以及安全机制以及会议设施管理等等。记者注意到，由于格拉斯哥交通旅馆设施有限，许多与会者都不得不住宿在离会场很远的宾馆，每天乘坐出租车前往会场。

相比之下，2019年马德里气候峰会的总排碳量为五万吨，而2015年巴黎气候峰会的总排碳量则为四万吨。因此格拉斯哥峰会是历史上排碳量最大的一次气候峰会。

鉴于格拉斯哥峰会创记录的排碳量与微弱的成果之间的反差，法广向联合国政府间气候变化专家小组负责人茹泽尔（Jean Jouzel）提问举办类似的气候峰会对减排究竟是有益还是有害，对此，茹泽尔回答说，每次峰会都是敲响气候危机警钟的一次机会，举办有其必要，但或许应该在举办的方式上作出进一步的思考。