法新社：联合国气候峰会5大重要时刻

联合国新一届气候峰会即COP26会议的两周时间里，年轻人的呐喊和贫穷国家的愤怒成为了标志，但也有一些重要的声明，这些声明仍将使地球朝着 "远远超过 "+2℃的变暖方向急速前进。法新社列出峰会期间5个重要时。

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首先是首脑会议的承诺和呼吁。在11月初的COP26缔约方会议开始时，120多位国家元首步入格拉斯哥会议中心的全体会议大厅，从承诺对全球变暖采取更多措施的二氧化碳排放大国，到受到海平面上升威胁的太平洋小岛，都发出呼吁。

巴巴多斯总理米娅-莫特利说："我们想在一百年后存在，如果我们的存在还有意义，那么我们必须为依赖我们的人民的利益而行动。"她呼吁联合国第二十六届缔约方会议采取行动，防止对她的人民和其他处于同样情况的人判 "死刑"。

法新社说，值得注意的是，俄罗斯和中国的总统没有出席。但印度总理莫迪引起了轰动，印度首次宣布了2070年印度的碳中和目标，并加强了2030年的减排雄心。

其次是在街头呐喊。

倾盆大雨并没有阻止数万名不同年龄段的人在11月6日为期两周的会议中走上格拉斯哥的街头，要求 "气候正义"，并要求为已经遭受气候灾害的社区立即采取行动。前一天，数以千计的年轻人，包括一些非常年轻的人，已经在瑞典环境少女童贝里呼吁下在苏格兰城市进行了示威。童贝里说："COP26是一个失败，这不是什么秘密。" 她称这次会议是 "对'一切照旧'和胡说八道的聚会。”

化石燃料被抛弃了。这次缔约方会议的特点是，许多国家希望加快退出碳化燃料，这也是全球变暖的罪魁祸首，这是前所未有的。包括美国在内的约20个国家已承诺在2022年底前停止对没有碳捕获技术的化石燃料项目的国际融资。

另一个由大约40个国家组成的联盟发表了一份关于从煤炭向清洁能源过渡的宣言，一些国家发起了一个摆脱石油和天然气的联盟。最后宣言还首次在这个层面上提到了巴黎协议中没有提到的化石燃料。大约100个国家也承诺在2030年前将甲烷排放量至少减少30%。应对这种强大的温室气体可以从检测和修复石油和天然气生产和运输中的泄漏开始。

法新社提及美中协议。在COP26正式结束的前夕，中国和美国这两个世界上最大的温室气体排放国宣布了一项 "加强气候行动 "的意外协议。该协议受到观察家们的谨慎欢迎，他们认为这是两国愿意超越他们的分歧，讨论气候变化这一关键问题。

法新社还说到为辛苦达成的协议流泪。

11月13日，格林尼治标准时间20:00前不久，联合国气候缔约方大会第二十六届会议主席阿洛克-夏尔马敲响了木槌，标志着旨在加快应对全球变暖的 "格拉斯哥气候公约 "获得了通过，这原本对缔约方大会来说并不罕见。

在中国和印度在最后一刻提出要求，进一步延长了当天的紧张局势之后，这位英国人带着激动的声音和眼泪宣布了这个协议被通过的消息。

据联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）说，尽管 "向前迈出了可喜的步伐"，例如他提到了化石燃料，但这 "还不够"。古特雷斯指出，世界仍在朝着 "远远超过2℃"的方向变暖，仍未达到巴黎协议的目标。古特雷斯警告说，"气候灾难仍然在敲门"。