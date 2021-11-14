联合国气候峰会新协议内容简看

刚刚结束的COP26会议上为期两周的痛苦谈判可以用四个词来概括：金融、化石、抵消和雄心。四个字让格拉斯哥的注意力和紧张气氛集中起来。

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据法新社报道称，化石燃料雄心壮志被砍掉了。

2015年《巴黎协定》旨在将全球变暖限制在与工业时代相比 "远低于 "+2°C，如果可能的话+1.5°C，其中没有 "煤"、"石油"、"天然气"，甚至 "化石燃料 "等字眼，尽管它们是气候变化的主要原因。因此，200多个签署国在一项决定中首次提到这些污染性能源，被誉为 "历史性的"。

一份最初的文本草案呼吁各国 "加速淘汰煤炭和化石燃料补贴"。但在印度、中国和沙特阿拉伯的压力下，该文本被逐渐削弱。直到最后一刻，在摄像机的注视下--但没有声音--COP26主席Alok Sharma不得不在各个小组之间来回走动，让印度和中国代表团接受最后的要求。

通过的文本最后呼吁 "加强努力，减少没有（二氧化碳）捕获系统的煤炭，并结束低效的化石燃料补贴"。

1992年的《联合国气候变化公约》基于两个支柱：减少温室气体排放和让最脆弱的人适应未来的影响。但从那时起，全球变暖的破坏性后果已经成为当下的现实，其损失以数十亿美元计算。面对这一现实，出现了 "损失和损害 "的概念。

但2013年为解决这一问题而设立的机制仍不明确。因此，在格拉斯哥，发展中国家试图让人们听到他们的要求。但无济于事。他们关于建立一个新的气候融资系统的建议受到了阻挠，特别是美国，因为它担心这种承诺有法律影响。

现在，所通过的妥协方案规定在2024年前每年进行一次 "对话"，以 "讨论活动的筹资方式"。

《巴黎协定》规定，签署国每隔五年就会向上修正其减少二氧化碳排放的目标。第一个审议周期本应在2020年底前完成，但由于新冠病毒疫情大流行而被推迟，使COP26推迟了一年。但是，排放量仍在上升，科学家警告说，只剩下不到十年的时间将升温限制在+1.5℃。因此，有越来越多的人呼吁在2025年的下一个周期之前加快这些更新的步伐。

法新社说，周六通过的《格拉斯哥协议》呼吁各缔约方在2022年底前重新审视并加强其2030年的目标，尽可能地使其与《巴黎协定》的温度目标保持一致。

在联合国的行话中，文本使用了 "请求 "一词来修饰，但一些国家--特别是中国、印度和沙特阿拉伯--认为这个词过于强烈。

《巴黎协定》的 "第六条 "涉及碳市场的运作，三年来一直困扰着气候谈判，阻碍了《巴黎协定》"路线图手册 "的缔结。经过2018年COP24会议的失败，然后在2019年COP25会议上，终于在格拉斯哥就这些旨在帮助减少二氧化碳排放的碳市场规则达成了协议。

巴黎协议的设计者劳伦斯-图比亚纳评论说，所通过的文本 "关闭了一些可耻的漏洞，如双重计算"，这将允许买方和卖方都计算一吨二氧化碳的排放量。但这不足以防止恶意的公司和国家规避系统，"她告诉法新社，应当呼吁建立一个机构来监督这些市场的实施。