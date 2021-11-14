联合国气候峰会达成协议 各家反应不一

刚刚结束的COP26会议上近200个国家昨天稍晚达成对抗气候变迁的全球性协议。为期两周的痛苦谈判可以用四个词来概括：金融、化石、抵消和雄心。协议充满妥协，结果也让各方反应不一。联合国，欧洲联盟谨慎表示欢迎，但警告世界仍然处于气候灾难边缘。

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据法新社报道称，近200个国家达成对抗气候变迁的全球性协议，不过并没有达到科学家称足以遏制危险暖化的标准，对此联合国秘书长古特雷斯Antonio Guterres）警告世界依旧处于灾难边缘。

古特雷斯透过声明对苏格兰格拉斯哥举行峰会进展表达乐见之意，但他也强调，「我们脆弱的星球正命悬一线」，峰会进展「依旧不足」，古特雷斯补充说道：「我们仍在敲气候灾难的大门。」（

联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）达成协议后，英国首相约翰逊（Boris Johnson）称协议「向前迈进一大步」，不过也警告「还有很多工作要做」。

负责主办这场峰会的主席夏玛（Alok Sharma）总结这场马拉松式协商，向各方代表表示：「抉择的时刻到了。你们做出的选择将至关重要。」

该报道称，不过中国和印度坚持，最终协议文本有关化石燃料的措辞必须淡化。

约翰逊表示：「接下来几年还有很多工作要做；但今天的协议是向前迈进一大步，且至关重要的是，我们达成了史上第一个逐步减少煤炭使用的国际协议，以及将全球暖化限制在摄氏1.5度的路线图。」约翰逊表示：「我希望未来回顾格拉斯哥COP26时，看到的会是此为终结气候变迁的开端，而我将继续为了实现这个目标不懈地努力。」

在近200个国家今天在联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）上达成对抗气候变迁的全球性协议后，欧盟执委会当天对此表达欢迎。据欧洲联盟执行委员会（European Commission）称，这意味着2015年巴黎气候协定的条款仍可达成。

欧盟执委会声明指出：「COP26完成了巴黎气候协定规则手册，也让巴黎协议目标能继续保持下去。」

就COP26达成全球协议，瑞典环保少女童贝里表示，这场峰会毫无成果。瑞典环保少女童贝里（Greta Thunberg）今天同样表示，这场峰会除了「空话」外毫无成果。

这位「周五为未来而战」（Fridays for Future）运动先驱在社群媒体推特（Twitter）上写道：「真正的工作在这些殿堂外持续进行。我们永不言弃。」