联合国气候新峰会挨批：以牺牲最脆弱国家为代价达成 "最低限度 "协议

第二十六届缔约方会议于11月13日星期六在格拉斯哥结束，虽然晚了一天，但印度却发动了一场重大的“政变”，在最后一秒通过最终文本之前，成功地修改了关于煤炭的条款。

广告 继续浏览后续

据本台报道说，这不是英国主席国所打算的以这种方式结束COP26会议：其主席阿洛克-夏尔马无法掩饰他的情绪，也许还有他的羞愧，他向他曾承诺要捍卫的小国道歉，并说他对这个结果 "深感抱歉"。

瑞典青年活动家格蕾塔-童贝里指责道，"第二十六届缔约方会议只是说说而已。真正的工作是在这些大厅之外进行的，我们永远不会停止。"

要求周六接受最终文本的全体会议花了极长的时间才开始，讨价还价在走道上继续进行，最后得知印度在中国的支持下，在最后一秒获得了一项重要的修改：最终文本不再谈及逐步淘汰煤炭，而是逐步减少煤炭。

此消息立即引发一片哗然，有数个国家发出官方抗议，但最终因为太迟而吞下了蛇胆之苦，文本最终被接受。

而另一个令人失望的是，在对发展中国家适应气候变化缺乏足够的财政承诺之后，或者除了几百万美元区区数目，完全没有预算用于损失和损害，即气候变化造成的不可弥补的损害。

非政府组织也对这次峰会提出了非常尖锐的批评，特别是由于未能就已经受到气候变化相关灾害影响的国家所遭受的损失和损害的额外资金达成一致，更引发谴责。据气候行动网络说："第二十六届缔约方会议是一个北方的缔约方会议，反映了富国的优先事项"。而“关爱法国”批评是 "污染国和脆弱国之间的聋子对话"。对于法国绿色和平组织及其发言人Clément Sénéchal来说，这次COP26的结果如果 “不是惨败，至少也是非常不充分的。”

据瑞典气候和环境部长佩尔-博伦德（Per Bolund）回应说，"当然，我感到非常失望。如果我们听从科学，唯一的解决办法就是停止使用煤炭，我们必须坦诚相待，" 佩尔-博伦德（Per Bolund）说，关于煤炭的文字不应该被修改。但另一方面，我们知道有一些国家，或者至少他们是这样认为的，是依赖煤炭的。而且我们有一些国家想继续寻找石油。我们要想达成协议，他们就必须接受文本。所以他们当然有一定的分量。

据本台报道说，尽管在印度的推动下出现了这种改变，但很多人仍然对该文本的象征意义持乐观态度。绿色和平组织主任珍妮弗-摩根（Jennifer Morgan）说：“我不认为变换了一个词就能改变信号，而我们在这次会议上得到的信号很清楚：煤炭正在被淘汰。这是两件事的结合：首先，它第一次在联合国的文本中如此明确地被提及--尽管我们希望措辞更有力--然后是上周新的国家承诺放弃煤炭，如越南和乌克兰，以及20个国家承诺停止资助化石燃料。”

对于COP26东道国负责人鲍里斯-约翰逊来说，"所签署的协议是向前迈出的一大步，即使在未来几年仍有许多工作要做"。

据该报道，在任何情况下，这次缔约方会议首先肯定不会是受气候变化威胁的穷国和小国的会议。他们的要求直到最后也没有能够被听到。