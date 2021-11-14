COP26达协定！成果多过预期 但不及最初期望

联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）在13日达成“格拉斯哥气候协定”，关于减碳及淘汰化石燃料补贴的措辞力度虽有所减弱，仍是历来第一份提及化石燃料的联合国气候协议。英国首相约翰逊在记者会上表示：我的喜悦中夹杂着失望，因为气候已成为生死攸关的议题。他还表示：最初我们都有很高的期望，很多国家代表也想做到，但不是每个人都坚持要做。联合国秘书长古特雷斯表示：气候灾难就在我们脚下。

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英国《金融时报》认为，峰会取得的成果多过预期，但不及原先希望，不过一年后各国若提交更具雄心的减排计划，全球升温仍可能控制在摄氏1.5度之内。

峰会更在数个方面上强化巴黎气候协定，首先是认识到1.5度目标的重要性，科学界也有2030年碳排须减半，以及2050年达成净零碳排的共识。

此外，最终文本要求各国明年底前“重新审视并加强”2030年的减排目标，与会各国最终也批准让巴黎协定运作更加透明与有效的规范，显示全球在必须应对气候变迁的态度上持续加速转变。其他峰会成果则还有美中发表联合声明促进气候合作、减少甲烷排放、停止森林砍伐和逐步停售燃油新车。

不过，当近两百国与会代表离开格拉斯哥时，仍面临他们两周前抵达该城市时的相同问题。他们帮未来关键十年制订的气候计划与承诺，加起来仍不足以达成巴黎协定设下的升温限制目标。

英国广播公司（BBC）报导，在峰会召开前，预估全球在2030年碳排量是524亿吨，经过各国在峰会相继承诺减碳，如今预估2030年可减为419亿吨，但离控制升温在1.5度内的266亿吨目标，仍有一段距离。

专家估计，依照目前状况，地球正朝升温约2.4度迈进，最佳情况下仍将升温1.8度，但这还是在各国实现2030年承诺，并于2050年或之后不久将碳排量减少至零才可能达成。不过，格拉斯哥协定规定各国明年底前必须进一步提出减排目标，避免灾难性气候变迁仍未绝望。