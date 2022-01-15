洪阿哈阿帕伊岛火山再爆海啸扑3国　汤加警报声大作民众尖叫逃命

南太平洋岛国汤加的洪阿哈阿帕伊岛的洪阿汤加—洪阿哈阿帕伊（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）火山自1月14日起再次喷发。官员15日第二次发布海啸警报。警方呼吁人们前往高地暂避。从网民于社交媒体推特发布影片可见，大浪涌进民居，至少一米高。

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名为Mere Taufa的汤加民众称，她和家人在当地时间约晚上7时后听到火山爆发：“它是大爆发、地面都震动，我们的家在摇动。之后海浪来了。我的弟弟还以为附近发生炸弹爆炸。”

她说自己第一反应是抓住妹妹，躲到桌子，大声呼叫爸妈。她称其他邻居情况都差不多。

她说下一件发生的事就是海水涌入屋，她从自家窗户看到邻居的家塌下。她说：“你可听到到处都有尖叫声，人们在一边尖叫一边逃跑，所有人都在往高地跑。”

一名住在汤加Kolomotu'a的居民自称住近海边，已在开车逃生，但路上塞车：“请为我们一家人的安全祈祷。”

名为Anthony Browna的斐济民众在网上留言称，1小时内听到多次爆发的声音，远在斐济（Fiji）那地（Nadi）都听到，而且门窗都随之震动。有人拍得现场影片，15日火山爆发后引发海啸，当地民众驾车赶紧逃命。