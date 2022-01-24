伊斯兰堡机场因暴风雪关闭 希腊罕见大规模降雪

由于暴风雪席捲土耳其伊斯兰堡，当地机场24日暂停所有航班。希腊大部分地区也罕见地被冰雪覆盖，首都雅典的国会、学校、疫苗接种中心被迫关闭，不少山区村庄停电。

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土耳其最大城伊斯兰堡上周末遭遇今年冬季首场暴风雪。当地机场透过声明表示：“受到恶劣天候条件影响，所有航班都已暂时停止，以确保飞航安全。”

官员指出，机场航班最早在当地时间傍晚6点才会恢复。

土耳其媒体称，这是伊斯兰堡机场（Istanbul Airport）2019年开始营运以来，首次因恶劣天候完全关闭。这座机场也是去年欧洲最繁忙的机场。

另一方面，在希腊，被称为Elpis（希腊语，意指“希望”）的寒流将冬季的第一场雪带到雅典，气温一夜之间骤降至摄氏零下14度。

当地官员说，国会被迫暂时休会，大雅典地区学校停课，通往机场的地铁也已中断。空中和海上交通暂时未受影响。

希腊政府发言人埃科诺穆（Giannis Ekonomou）说，当局“正努力保持全国（公路）网络和主要交通干道畅通”。他还补充说，明天的情况仍将相当“艰难”。

除了雅典，这波寒流还导致数个爱琴海岛屿罕见降雪。安得罗斯岛（Andros）、纳克索斯岛（Naxos）、蒂诺斯岛（Tinos）部分山区村庄联外交通中断；知名观光胜地米科诺斯岛（Mykonos）的海滩也被皑皑白雪覆盖。