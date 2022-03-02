切尔诺贝利核址传冲突 国际原子能署拟文谴责俄罗斯

乌克兰/国际原子能署

乌克兰总统泽连斯基2021年4月26日在纪念乌克兰切尔诺贝利核事故35周年仪式上。

国际原子能机构理事会周三审议了一项谴责俄罗斯入侵乌克兰的决议案，联合国属下的国际原子能署总干事重申了他对乌克兰这个拥有众多核基地的国家的战争抱有担忧并警告，"核设施任何事件都可能产生严重的后果，都会加剧人类的痛苦并造成生态破坏。" 俄罗斯批评决议案臭名昭著含有事实错误，俄罗斯的立场得到中国与埃及支持。

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据法新社说，国际原子能机构总干事拉斐尔-格罗西在会议开幕式上说："这是第一次在建有大型核设施国家发生军事冲突，乌克兰拥有包括切尔诺贝利放射性核废料堆。据国际原子能机构（IAEA）负责人说：“这种情况是前所未有的，我持续感到严重关切。”

乌克兰在四个工厂和其他几个地点建有15个反应堆。1986年历史上最严重的核灾难发生地--切尔诺贝利，上周落入俄罗斯军队手中。

国际原子能机构总干事格罗西坚持认为，"核设施任何事件都可能产生严重的后果，都会加剧人类的痛苦并造成生态破坏。" 他呼吁 "立即停止 "敌对行动。

国际原子能机构总干事在新闻发布会上说，联合国核监督机构正在考虑应乌克兰监管机构的要求，到现场提供 "援助"。

面对这一危机，在波兰和加拿大的要求下，国际原子能机构已向特别理事会提交了一项决议。据法新社联系的一位外交人士称，投票预计将在周四进行，该文本应得到35个成员国中大多数国家的批准。

美国代表团的位置前贴有一张黄蓝相间的声援海报："今天我们都是乌克兰人"，美国大使谴责俄罗斯的无端和孤立的侵略行为。

法新社说，俄罗斯代表米哈伊尔-乌里扬诺夫告诉法新社，俄罗斯已得到埃及和中国的支持。乌里扬诺夫批评该决议 "臭名昭著，质量低劣"，并含有 "事实错误"。