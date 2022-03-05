太空一漫游垃圾已坠撞月球

太空开发/太空垃圾/月球

月球现在多了一个陨石坑。专家说，一个沉睡多年的火箭残级在周五坠撞月球，但这一事件无法直接观察到，可能要在很长时间内才能在图片上看到它的痕迹。有关此火箭所属的鉴定一直是一个争论不休的问题，因为没有人正式负责对高高在上的太空垃圾进行编目和追踪。中国否认此太空垃圾出自嫦娥5号-T1。

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据法新社报道说，太空一漫游垃圾今天坠撞月球。据美国天文学家比尔-格雷说，这次撞击发生在格林尼治标准时间4日12点25分，在月球的远侧，是他最先确定预告将要发生的坠月碰撞。他告诉法新社，这个圆柱形物体以超过9000公里/小时的速度飞行，预计会造成一个 "直径10至20米 "的“大”坑。

该坠体的轨迹是通过地球上的望远镜观测计算出来的。“我们有很多关于这个物体的数据，"格雷说。"除非它被一只神秘或邪恶的手拿走，否则它周五早上撞到了月亮。”

有关此火箭所属的鉴定一直是一个争论不休的问题，因为没有人正式负责对高高在上的太空垃圾进行编目和追踪。

格雷是美国国家航空航天局资助的观测计划所使用的软件的创建者，他对这些太空垃圾进行监测，以免它们被误认为是小行星，从而进行不必要的研究。在最初认为这些遗骸来自SpaceX火箭后，最终宣布它们来自中国的航天器。更确切地说，是长征火箭的一个段部，该火箭于2014年为一项名为嫦娥5号-T1的任务起飞，作为该国月球探测计划的一部分。

法新社说，北京否认此一说法，并保证该发射器已经 "安全地重新进入地球大气层并完全烧毁"。但根据比尔-格雷的说法，中国混淆了两个名称相似的任务，实际上是在讲一个更晚发射的火箭。

不管是什么情况，这个月球火山口式的坑洞，只能由美国宇航局的月球侦察轨道器（LRO）或印度的Chandrayaan-2观察到，这两台机器都在绕着这个星球运行。美国航天局在1月底确认，它希望找到这个月球新坑，但警告说，这项行动可能需要 "数周"。

据比尔-格雷说，这两个探测器可以每月观察月球上任何区域一次。

法新社说，火箭升空在推进了它们被发射的载体后被遗弃在宇宙太空中是很平常的。但这是第一次发现这种被遗弃的太空垃圾与月球意外碰撞。

但过去曾为科学目的对月球专门发射过对撞火箭，如阿波罗升空的一个任务。此举是为了研究形成的陨石坑和被搅动的物质，可以因此推动对月球的科学研究。