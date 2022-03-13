非洲:巨型蜗牛养殖简单效益好

非洲经济/生态养殖

食用蜗牛是法式西餐里的一道美味佳肴。非洲巨型蜗牛，每只最重可达一斤，即500克。在西非，食用蜗牛也深受科特迪瓦和贝宁部分消费者的钟爱。当地由此出现的食用蜗牛养殖业简单、效益佳，还供不应求。食用蜗牛全身是宝，人工养殖可予以全面利用，就此，本台RFI法广记者从实地发回采访录音片段，并已在本周的法语«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）节目中播出。

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本台RFI法文网2022年03月09日星期三在«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）刊出记者奥利维耶（Olivier Rogez）的一篇实地采访，介绍西非经济活动里的食用蜗牛养殖。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie - 法广«非洲经济»专栏 © FMM

这一法文专栏报导的原标题为：[L'héliciculture, une activité simple et rentable en Afrique de l'Ouest]。换作中文可译为：[食用蜗牛养殖，在西非是一种简单且效益佳的活动。]。以下予以简介，仅供参考。

巨型蜗牛从采集到养殖 -

本台RFI法语专栏记者在这一报导中介绍说，非洲巨型蜗牛，传统上是在气候潮湿季节时到森林里采集。如今，则有越来越多取自蜗牛养殖场。生产者勉强应付需求。受访者朱利安（Julien）是一名年轻的计算机工程师，他同时也养殖了2万只非洲巨型蜗牛，分散在阿比让地区的六个养殖场。这是出于对这种动物的热爱，对其肉质的品味。

科特迪瓦人也享用蜗牛 -

朱利安（Julien）在采访中说，他对蜗牛的热情从小就有。他创立的[非洲蜗牛]（Snail Africa）已有8年历史。蜗牛肉深受餐馆喜爱，属于科特迪瓦民众饮食习惯的一部分。

RFI Image Archive / L'héliciculture, une activité simple et rentable en Afrique de l'Ouest. Ici, un escargot géant africain. (illustration) © Getty Images - Robert Muckley / RFI Image Archive

贝宁女子穆吉巴特（Moudjibath）认为，蜗牛肉不仅只是品质好。她接受采访说，蜗牛可以蘸调料汁享有，其肉很快就能熟，也不硬。可油炸或做成串烧来品尝。

食用蜗牛消费需求激增 -

贝宁女子穆吉巴特（Moudjibath）曾经营过一个蜗牛养殖场，近9年的时间。她解释说，非洲巨型蜗牛，长期以来，食用者只是局限在某些族群内，比如西非尼日尔河下游的约鲁巴人(Yorouba）。如今，从贝宁首都科托努（Cotonou）到科特迪瓦经济中心阿比让（Abidjan）需求暴涨。

RFI / Afrique Economie. 法广«非洲经济» © RFI

穆吉巴特（Moudjibath）还表示，她作为一名约鲁巴人(Yorouba），可以不受控制地享用蜗牛肉。她还注意到，作为一种采集产品，市场上曾容易获得的便宜货如今开始变得价格昂贵。她想，这意味着自然界里的不够用，因此需要考虑予以养殖。如果说，她是在2000年代初期就明白了其中的利益之所在，而今，则有更多的养殖者予以深信。

食用蜗牛养殖简单实惠 -

朱利安（Julien）表示，蜗牛养殖，与养鸡或养猪相比较，所要投入的资本不高。起步无需很多本钱。在一处遮光的围场内，有树叶和蔬菜。这项经济活动没有很高的技术要求。但饲养者需要注意饲料。尽管，蜗牛吃500多种不同的树叶和蔬菜，但其饮食结构影响消费者。十分直接，蜗牛吃了一片苦叶，它的肉感就将是苦味。在销售前，要遵守一段清洁期，注意销售前蜗牛进食的最后几片叶子，尤其还要采取一段时间的禁食。

食用蜗牛现已全身是宝 -

食用蜗牛养殖的另一个好处是没有任何损失。从肉到粘液，还有壳，甚至到粪便，都能派上用场。

RFI Image / La bave d'escargot reconnue pour ses vertus thérapeutiques. (illustration) RFI / Cécile Debarge

蜗牛粪便是植物的肥料，碎壳可被用作动物的饲料，粘液开始在化妆品业找到了新用途。

.（翻译编辑：RFI法广 尼古拉）.