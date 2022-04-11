刚果(金)发森林经营审计报告
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在简称刚果（金）的非洲刚果民主共和国（RD Congo），在金融监管机构（IGF）公布了针对森林经营开发的审计报告后，捍卫环境的非政府组织要求对所发现的问题作出惩处。报告指向前部长及多名林业主管。
据本台RFI法文网2022年04月10日星期天报道，刚果(金)的金融监察总局(IGF-l’Inspection générale des finances )终于发布了针对林业开发租界的审计报告。报告提到至少18个租界被认为违法了刚果（金）国家决定自2012年起的暂停令。这一报告的矛头指向多名前环境部长和林业主管机构成员。
环保人士待刚果(金)更大规模审计 -
本台RFI法广通讯员巴喜安（Patient Ligodi）发自金沙萨（Kinshasa）的消息说，捍卫环境的非政府组织认为，金融监察总局（IGF）的审计结果，尽管已经令人不安，但还只是代表了整个行业糟糕现状的冰山一角，仍然存在多处阴暗区域。
环保积极分子想要走的更远，期待一次更广泛的审计。他们要求公布对欧盟提供金融资助的租界的审计报告。然而，对刚果（金）金融监察总局（IGF）记录的一些事实，非洲绿色和平组织（Greenpeace Afrique）与英国雨林基金会（Rainforest Foundation UK）坚持取消报告中所提及的被调查人员认为一些可疑的归因，并要求予以立即追究和惩处。
刚果(金)审计报告指向前政府高管 -
刚果(金)金融监察总局(IGF)的这一报告提到多名前环境部长，其中部分目前享有议员豁免权的保护，还有一些军事官员。非政府组织表示，不理解为何需要一个委员会来审核这一报告的结论，并认为这一措施无用。非政府组织还要求维持森林开发暂停令直到整个行业得以清理。
刚果(金)现总统想要让投资者放心 -
本台RFI法文报道指出，刚果（金）现任总统齐塞克迪（Félix Tshisekedi）一方坚持认为，需要采取一切措施，尽可能保证让所有想要在该国林业投资的私人和公共合作方放心。
.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.
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