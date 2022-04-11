刚果(金)发森林经营审计报告

非洲环境 / 森林开发

在简称刚果（金）的非洲刚果民主共和国（RD Congo），在金融监管机构（IGF）公布了针对森林经营开发的审计报告后，捍卫环境的非政府组织要求对所发现的问题作出惩处。报告指向前部长及多名林业主管。

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RFI Image / RDC: les ONG de défense de l'environnement demandent des sanctions après l'audit de l'IGF. Ici, les bureaux de l’inspection générale des finances à Kinshasa, RDC, en octobre 2020. (illustration) RFI/Sonia Rolley

据本台RFI法文网2022年04月10日星期天报道，刚果(金)的金融监察总局(IGF-l’Inspection générale des finances )终于发布了针对林业开发租界的审计报告。报告提到至少18个租界被认为违法了刚果（金）国家决定自2012年起的暂停令。这一报告的矛头指向多名前环境部长和林业主管机构成员。

环保人士待刚果(金)更大规模审计 -

本台RFI法广通讯员巴喜安（Patient Ligodi）发自金沙萨（Kinshasa）的消息说，捍卫环境的非政府组织认为，金融监察总局（IGF）的审计结果，尽管已经令人不安，但还只是代表了整个行业糟糕现状的冰山一角，仍然存在多处阴暗区域。

RFI Carte / RD Congo : le rapport de l’audit de l’Inspection générale des finances (IGF) sur les concessions d’exploitation forestière industrielle a été publié. Ici, une carte de la République démocratique du Congo (illustration) RFI Carte

环保积极分子想要走的更远，期待一次更广泛的审计。他们要求公布对欧盟提供金融资助的租界的审计报告。然而，对刚果（金）金融监察总局（IGF）记录的一些事实，非洲绿色和平组织（Greenpeace Afrique）与英国雨林基金会（Rainforest Foundation UK）坚持取消报告中所提及的被调查人员认为一些可疑的归因，并要求予以立即追究和惩处。

刚果(金)审计报告指向前政府高管 -

刚果(金)金融监察总局(IGF)的这一报告提到多名前环境部长，其中部分目前享有议员豁免权的保护，还有一些军事官员。非政府组织表示，不理解为何需要一个委员会来审核这一报告的结论，并认为这一措施无用。非政府组织还要求维持森林开发暂停令直到整个行业得以清理。

RFI Image / RD Congo : Président Félix Tshisekedi insiste sur la nécessité de tout mettre en œuvre pour rassurer les partenaires publics et privés soucieux d’investir dans le secteur forestier en RDC. Ici, le président de la RDC Félix Tshisekedi, le 27 avril 2021 à l'Élysée. © RFI / Pierre René-Worms

刚果(金)现总统想要让投资者放心 -

本台RFI法文报道指出，刚果（金）现任总统齐塞克迪（Félix Tshisekedi）一方坚持认为，需要采取一切措施，尽可能保证让所有想要在该国林业投资的私人和公共合作方放心。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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