非洲之角 / 气候变化

埃塞俄比亚:干旱带来社会问题

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RFI Image Archive / La sécheresse qui frappe la Corne de l’Afrique serait la pire en près de 40 ans selon l’ONU. Elle menace 13 millions d’individus en Éthiopie, au Kenya et en Somalie. (illustration)
RFI Image Archive / La sécheresse qui frappe la Corne de l’Afrique serait la pire en près de 40 ans selon l’ONU. Elle menace 13 millions d’individus en Éthiopie, au Kenya et en Somalie. (illustration) © RFI / Latifa Mouaoued
作者： 尼古拉
13 分钟

在东非，非洲之角存在出现近四十年来最恶劣干旱的风险。联合国认为，在埃塞俄比亚、肯尼亚和索马里，将可能有数百万头牲畜受害，并威胁着上述三国的1300万民众。在埃塞俄比亚，由于雨季的消失，已造成20多万头牲畜死亡。干旱迫使游牧民族逃难迁徙。本台法广RFI特派记者来到埃塞欸比亚的戈德（Gode）了解情况，并在返回后播出了其在实地做报道的部分采访录音片段。有村民说，当前旱情前所未见，居然连活山羊的性情都变了。本台RFI法文«非洲报导»专栏（Chronique Reportage Afrique）指出，十年前2011年的大干旱，在索马里造成26万人死亡。

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本台RFI法文网2022年04月14日星期四和15日星期五连续两天，在«非洲报导»专栏（Chronique Reportage Afrique）刊出特派记者诺亚(Noé Hochet-Bodin)发自非洲之角的采访录音片段。这一专题报道介绍东非地区的干旱不仅造成牲畜死亡，在埃塞俄比亚还引发人口迁徙和营养不良等社会问题。

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RFI Chronique / Reportage Afrique. 法广电台«非洲报导»专栏 © RFI

这一报导分为两部分：

周四刊出的第一部分法文标题为：[Éthiopie: dans les camps de déplacés à cause la sécheresse, la malnutrition s'aggrave(1/2)]，中文可译作：[埃塞俄比亚:在因干旱流离失所营地营养不良更严重(1/2)]。

周五刊出的第二部分法文标题为：[Éthiopie: la sécheresse frappe de plein fouet les communautés qui vivent du bétail(2/2)]。中文可译作：[埃塞俄比亚:干旱重创与牲畜共生的社区(2/2)]。

下面予以综合，做简介，供参考。

非洲之角旱灾严重 -

本台法广RFI特派记者在结束对埃塞俄比亚城市戈德（Gode）的实地采访报导后，在«非洲报导»（Chronique Reportage Afrique）专栏发表了一篇两部曲。联合国认为，非洲之角当前所遭受的干旱，有可能是近40年来最严重的。在埃塞俄比亚、肯尼亚和索马里三国，干旱威胁着1300万民众。在埃塞俄比亚，20多万头牲畜因雨季的消失而死亡。而整个非洲之角的数字则已超过百万。干旱迫使游牧民族也不得不离家逃难。

ImageRFI - Reportage Afrique
FMM / RFI : Chronique Reportage Afrique 法广专栏«非洲报导» © FMM - Studio Graphique

在位于埃塞俄比亚索马里州（région Somali）的一个流离失所者营地(Camp de Farburo)，女受访者卡缇玛（Khatima）在接受本台RFI特派记者采访时说，她原有一个50多头的骆驼群，在经历了连续三个没有降雨的季节后，骆驼都死了，只幸存了10头。

流离失所者在增加 -

本台RFI法文网介绍说，埃塞俄比亚索马里州的这个流离失所者营地(Camp de Farburo)，设立于2017年发生旱灾时。官方数据显示，这里收容了2500人。但那是2021年12月时的数字。如今又增加了近千人，包括本台RFI的这名女受访者卡缇玛（Khatima）及其8个孩子。他们都还没有被登记入册。在等待期间，她得请其他流离失所者提供接济。

食物定量不断减少 -

另一名受访者韩迪（Hamdi）被认为是这个营地里的头。人们在地方当局分配食物时可以找到他。韩迪（Hamdi）接受本台RFI特派记者采访时说，食物仍在继续抵达，但每个人的定量在减少。以前，每人每月可领15公斤。1人加10孩子可以领到3袋小麦，如今只有2袋了。流离失所者的人数每天都在增加，食物的定量只能减少。

一个决定令人心碎 -

为了保证埃塞俄比亚全境的分配平衡，世界粮食计划署(PAM)不得不把定量减少40%。该机构东非地区负责人表示，这是一个令人心碎的决定。在索马里，十年前2011年的那次旱灾造成26万人死亡。

干旱导致经济崩溃 -

联合国认为，在埃塞俄比亚、肯尼亚和索马里，可能将有数百万头牲畜受害。这对与牲畜共生的社区而言是一个灾难。整个经济在崩溃。

另一位女受访者伊斯塔希尔（Istahil）还剩下30头山羊，如今靠用于屋顶的干草来喂养。她告诉本台记者，如今她不得不把山羊圈在家中，因为，她的山羊现在连走远路的力气都没有了。这位35岁的妇女已经损失了四分之三的羊群。

旱情下山羊性情变 -

在当地一个村庄（Gabias）周围，到处散布着骆驼或山羊的骨架。村民穆罕默德（Mohammed）告诉本台记者，本次旱情前所未见。牲畜自相吞噬。一头山羊刚死，马上就被其它的吃了。当前状况独一无二。

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FMM / RFI : Reportage Afrique. 法广«非洲报导»专栏 © RFI

本台法广RFI特派记者在«非洲报导»专栏中指出，地方行政官表示，损失巨大。当前旱情中失去骆驼、山羊和驴等牲畜的数量已接近10万头。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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