埃塞俄比亚:干旱带来社会问题

非洲之角 / 气候变化

在东非，非洲之角存在出现近四十年来最恶劣干旱的风险。联合国认为，在埃塞俄比亚、肯尼亚和索马里，将可能有数百万头牲畜受害，并威胁着上述三国的1300万民众。在埃塞俄比亚，由于雨季的消失，已造成20多万头牲畜死亡。干旱迫使游牧民族逃难迁徙。本台法广RFI特派记者来到埃塞欸比亚的戈德（Gode）了解情况，并在返回后播出了其在实地做报道的部分采访录音片段。有村民说，当前旱情前所未见，居然连活山羊的性情都变了。本台RFI法文«非洲报导»专栏（Chronique Reportage Afrique）指出，十年前2011年的大干旱，在索马里造成26万人死亡。

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本台RFI法文网2022年04月14日星期四和15日星期五连续两天，在«非洲报导»专栏（Chronique Reportage Afrique）刊出特派记者诺亚(Noé Hochet-Bodin)发自非洲之角的采访录音片段。这一专题报道介绍东非地区的干旱不仅造成牲畜死亡，在埃塞俄比亚还引发人口迁徙和营养不良等社会问题。

RFI Chronique / Reportage Afrique. 法广电台«非洲报导»专栏 © RFI

这一报导分为两部分：

周四刊出的第一部分法文标题为：[Éthiopie: dans les camps de déplacés à cause la sécheresse, la malnutrition s'aggrave(1/2)]，中文可译作：[埃塞俄比亚:在因干旱流离失所营地营养不良更严重(1/2)]。

周五刊出的第二部分法文标题为：[Éthiopie: la sécheresse frappe de plein fouet les communautés qui vivent du bétail(2/2)]。中文可译作：[埃塞俄比亚:干旱重创与牲畜共生的社区(2/2)]。

下面予以综合，做简介，供参考。

非洲之角旱灾严重 -

本台法广RFI特派记者在结束对埃塞俄比亚城市戈德（Gode）的实地采访报导后，在«非洲报导»（Chronique Reportage Afrique）专栏发表了一篇两部曲。联合国认为，非洲之角当前所遭受的干旱，有可能是近40年来最严重的。在埃塞俄比亚、肯尼亚和索马里三国，干旱威胁着1300万民众。在埃塞俄比亚，20多万头牲畜因雨季的消失而死亡。而整个非洲之角的数字则已超过百万。干旱迫使游牧民族也不得不离家逃难。

FMM / RFI : Chronique Reportage Afrique 法广专栏«非洲报导» © FMM - Studio Graphique

在位于埃塞俄比亚索马里州（région Somali）的一个流离失所者营地(Camp de Farburo)，女受访者卡缇玛（Khatima）在接受本台RFI特派记者采访时说，她原有一个50多头的骆驼群，在经历了连续三个没有降雨的季节后，骆驼都死了，只幸存了10头。

流离失所者在增加 -

本台RFI法文网介绍说，埃塞俄比亚索马里州的这个流离失所者营地(Camp de Farburo)，设立于2017年发生旱灾时。官方数据显示，这里收容了2500人。但那是2021年12月时的数字。如今又增加了近千人，包括本台RFI的这名女受访者卡缇玛（Khatima）及其8个孩子。他们都还没有被登记入册。在等待期间，她得请其他流离失所者提供接济。

食物定量不断减少 -

另一名受访者韩迪（Hamdi）被认为是这个营地里的头。人们在地方当局分配食物时可以找到他。韩迪（Hamdi）接受本台RFI特派记者采访时说，食物仍在继续抵达，但每个人的定量在减少。以前，每人每月可领15公斤。1人加10孩子可以领到3袋小麦，如今只有2袋了。流离失所者的人数每天都在增加，食物的定量只能减少。

一个决定令人心碎 -

为了保证埃塞俄比亚全境的分配平衡，世界粮食计划署(PAM)不得不把定量减少40%。该机构东非地区负责人表示，这是一个令人心碎的决定。在索马里，十年前2011年的那次旱灾造成26万人死亡。

干旱导致经济崩溃 -

联合国认为，在埃塞俄比亚、肯尼亚和索马里，可能将有数百万头牲畜受害。这对与牲畜共生的社区而言是一个灾难。整个经济在崩溃。

另一位女受访者伊斯塔希尔（Istahil）还剩下30头山羊，如今靠用于屋顶的干草来喂养。她告诉本台记者，如今她不得不把山羊圈在家中，因为，她的山羊现在连走远路的力气都没有了。这位35岁的妇女已经损失了四分之三的羊群。

旱情下山羊性情变 -

在当地一个村庄（Gabias）周围，到处散布着骆驼或山羊的骨架。村民穆罕默德（Mohammed）告诉本台记者，本次旱情前所未见。牲畜自相吞噬。一头山羊刚死，马上就被其它的吃了。当前状况独一无二。

FMM / RFI : Reportage Afrique. 法广«非洲报导»专栏 © RFI

本台法广RFI特派记者在«非洲报导»专栏中指出，地方行政官表示，损失巨大。当前旱情中失去骆驼、山羊和驴等牲畜的数量已接近10万头。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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