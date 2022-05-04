埃菲尔脚边的老树，巴黎市政府承诺不砍了

巴黎市政府有意在2024年奥林匹克运动会之前重新开发规画埃菲尔铁塔周围地区，当中一项砍22棵树的计划却引发居民反弹。

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据法新社报导，巴黎市长办公室希望在埃菲尔铁塔塔脚搭建旅游中心和办公室。在建筑规画图中，可看到半埋没的建筑群覆盖在绿色植物之中。然而，社运人士仍发动请愿敦促市长办公室放弃这项计划，并格外关注一些老树尤其是树龄高达百年以上的命运。

由4个环保团体发起的请愿说，：我们反对砍伐、危害数十棵健康的树，尤其是树龄100年、200年的老树，它们是巴黎货真价实的绿肺。”目前请愿书已取得约3.5万人签名支持。

面对此种情况，巴黎市政府周二（5月2日）承诺不会砍伐埃菲尔铁塔脚边的任何树木！根据市政府的说法，埃菲尔铁塔区的重建应该可以种植200多棵新树，并创造1.6公顷的绿地。

报道称，巴黎市府绿色空间和生物多样性助理纳伊多夫斯基（Christophe Najdovski）在推特上保证：“将对项目进行审查，以便保护每棵树”，试图平息最近几天因“OnE”项目而产生的争议，该项目计划种植植物的同时，也把周围环境“行人化”，特别是为游客和员工提供行李寄存处。

周一晚上在推特上，巴黎市长伊达尔戈分享了纳伊多夫斯基承诺放弃任何砍伐计划的信息，也没有区分百年老树和其他树木。

艾菲尔铁塔是世界最著名的建筑物之一，每年访客多达700万人。

埃菲尔铁塔130岁生日的时候，巴黎市政府宣布了名为“OnE”的埃菲尔铁塔周边改造计划。顾名思义，“OnE”意为东西贯通，将拉菲尔铁塔周边占地54公顷，从特罗卡德罗广场（Place du Trocadéro）到军事学院（Ecole militaire）的整个地区都变成一个巨大的绿色公园。这个计划也是为了更好地迎接巴黎2024奥运会的到来。

据了解，社会党籍的巴黎市长已将首都的绿化作为她第二个任期的主要目标，并承诺再种植 170,000 棵树或创建五个“城市森林”和四个新公园。

其实，环保团体为巴黎老树请命，在2019年也曾发生过。当时，巴黎有轨电车T3延长工程遭遇阻力，原因是有环保团体对工程中砍伐多棵树木表示不满。

在巴黎17区展开的工程中，已有20多棵树木被砍伐，另有40多棵也将随着工程推进而遭遇同样命运，虽然施工方表示砍树做法十分必要，而且已考虑到保护生物多样性，并将在之后补种树木，但依然引来环保组织“绿林罗宾汉（Robin des Bois）”的不满。

该组织一名负责人表示：“人们告诉我们他们会种植新树进行代替，但我们无法将被砍去的成年树和新种的小树进行对比，后者规模有限，也不能承担起生物多样性庇护所的角色，这些树都是对抗气候变暖的急先锋，巴黎市政府自称环保楷模，自称为我们建设城市森林，然后现在将这些树砍倒，这简直是自欺欺人。”