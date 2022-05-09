联合国防治荒漠化公约-COP15

国际 / UNCCD-COP15

预计为期两个星期的《联合国防治荒漠化公约》第15次缔约方大会(UNCCD-COP15)2022年05月09日周一在西非国家科特迪瓦经济中心阿比让（Abidjan）开幕。《联合国防治荒漠化公约》执行秘书在接受本台法广RFI采访时指出干旱威胁全人类。

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据法广RFI非洲组记者介绍，这一重大国际会议旨在探讨如何应对荒漠化和土壤退化。此外，还将涉及与气候变化和与生物多样性有关的挑战。

RFI Image Archive / UNCCD : la COP 15 contre la désertification débute ce lundi (le 09 mai 2022) à Abidjan en Côte d'Ivoire. Objectif : stopper l'avancée de la désertification qui menace 40% des terres émergées. Ici, ceux qui coupent la paille pour la vendre en ville aggravent encore la sécheresse. (illustration) RFI/Raliou Hamed-Assaleh

本次大会（UNCCD-Cop 15）至少邀请了二十来位国家元首，还有众多的企业家和非政府组织的代表。今后两周，来自全球196个国家与会者将尝试着围绕一个共同的目标寻求共识：如何在未来5年至10年间，对抗土壤退化。

干旱威胁全人类 -

《联合国防治荒漠化公约》的执行秘书在接受本台法广RFI法语记者采访时指出，当前的重要问题之一涉及干旱。他说：“干旱变得越来越频繁、越来越致命。这还有待本次大会做出强有力的决定，针对干旱。以减少其对人类的危险。”

可耕地失去肥力 -

此外，本次大会还将讨论对妇女的保护、农村的土地问题，及土壤的改良以期获得更优良的农产品等20多项议题。

RFI Image Archive / UNCCD : la COP 15 contre la désertification débute ce lundi (le 09 mai 2022) à Abidjan en Côte d'Ivoire. Ici, la sécheresse et le sable du désert qui menacent les habitations. (illustration) RFI/Raliou Hamed-Assaleh

本台法广RFI记者发自现场的报道指出，如今全世界近40%的可耕地存在土壤退化问题，失去了肥力。全球一半人口受到影响。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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