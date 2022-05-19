冈比亚宣传打击非法木材交易

非洲资源 / 环境保护

西非国家冈比亚（Gambie）也被译作甘比亚，木材成为了邻国塞内加尔军方与反叛武装MFDC卡萨芒斯民主力量运动之间最近一系列冲突的争夺焦点。为此，国际非政府组织（ONG）正在该国靠近塞内加尔边境冲突地区的十来个村庄宣传打击非法木材交易。本台法广RFI通讯员从当地发回了部分现场采访录音片段。

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据本台法广RFI2022年05月19日星期四的法文报道，在冈比亚，珍稀的奇花异木不仅是边境地区民众的主要收入来源，也成为了供应邻国塞内加尔境内分离主义运动的重要资金渠道。就此，该国正在开展一次宣传活动，提告边民们的意识。

冈比亚有边民乐于伐树挣钱 -

本台法广RFI通讯员米兰（Milan Berckmans）发自班珠尔（Banjul）的消息描述说，在冈比亚南部的一座村庄，环境保护组织大篷车的到来如同一场庆祝活动。几分钟的节日气氛后，轮到自然保护者们做发言。其中，一名四十来岁的农户阿布巴卡尔(Aboubacar)解释说，对农业生产者而言，木头不仅来钱容易，还迅速。他在采访中表示，人们现在乐于伐树，而不是依赖耕种农田以生存。据说，伐木甚至当天就能来钱。

冈比亚受访者指伐木伤农业 -

接受本台法广RFI采访的这名农户还认为，伐树威胁农业。他指出，当没有了树木，风来了会刮起地面所有的东西，带走了一切。风过后只留下沙子，继不能种树，也无法种植其它农作物。

RFI Image Archive / Afrique : Le trafic de bois de rose génère toujours des tensions entre le Sénégal et la Gambie. (image d'illustration) Wikimedia Commons / RFI Image Archive

他的兄弟阿卜杜（Abdou）也接受了采访，并谈到年轻人很容易被伐木所吸引。但他指出，年轻人创造就业比较容易。他本人就是以养蜜蜂，看季节提取蜂蜜来挣钱。

保护树木符合人类自身利益 -

在冈比亚发起这一宣传的国际非政府组织[行动援助]（Action Aid）的女负责人接受采访指出，保护树木、维护树木，这符合人类的自身利益。这就是要向人们所传递的信息。

RFI Image Archive / Sénégal : Les bois rares rapportent gros et financent les séparatistes. Ici, vue d'une partie de la forêt de Casamance, non loin de Ziguinchor. (illustration) Wikimedia Commons / RFI Image Archive

本台法广RFI报导介绍说，冈比亚本次在临近卡萨芒斯地区（Casamance）的十来个村庄发起的这项打击非法伐木的宣传活动将持续到2022年05月24日星期二。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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