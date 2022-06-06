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近200国代表在德国波恩为联合国气候谈判热身

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UN negotiators meeting in Bonn, Germany, this week are trying to work out how to implement the Paris accord, which aims to keep warming at "well under two degrees Celsius" (3.6 degrees Fahrenheit) above pre-industrial levels
UN negotiators meeting in Bonn, Germany, this week are trying to work out how to implement the Paris accord, which aims to keep warming at "well under two degrees Celsius" (3.6 degrees Fahrenheit) above pre-industrial levels AFP/File
作者： 肖曼
5 分钟

来自近200国的谈判人员从6月6日到16日在德国波恩（Bonn）举行气候谈判，为今年稍晚将在埃及举行的联合国气候变化纲要公约第27次缔约方会议（COP27）热身暖场。

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由于俄罗斯入侵乌克兰成为国际间焦点，对碳排量上升威胁的关注被转移，因此这次波恩会议需要重新点燃对抗全球暖化的动能，也将成为一个考验各国面对多重危机决心的机会。

众所周知，国际间目前面临的危机包括不断升高的气候冲击、地缘政治紧张局势、乌克兰冲突，以及毁灭性的全球粮食危机。

中央社报道：即将卸任的联合国气候主管官员艾斯皮诺萨（Patricia Espinosa）呼吁国际团结，她告诉各国代表，“不要拿我们身处挑战的时代（作为借口），我们必须了解，气候变迁的速度正在成倍速成长，我们不能继续龟速前进。我们必须加速谈判，全世界都在等。”

各国政府已经承认气候变迁是对人类和地球的重大威胁，主张立即采取行动减少化石燃料排放，并为全球加速暖化带来的影响做好准备。

“政府间气候变迁问题小组”（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）在今年的里程碑气候报告中总结认为：任何行动上的延误，“将错过一个短暂且迅速关上的机会之窗，以确保所有人享有宜居和可续性未来”。

但随著事态发展，这个世界已经不太可能实现巴黎气候协定的承诺，也就是把全球升温幅度，控制在工业化前平均水准的摄氏2度内。目前为止，全世界平均温度已经上升将近摄氏1.2度，足以引发致命热浪、洪水，以及因为海平面上升恶化的暴潮。

波茨坦气候影响研究中心（Potsdam Institute for Climate Change Impact Research）主任罗克斯特伦（Johan Rockstrom）告诉法新社：“一方面科学证据显示全球危机正在形成，另一方面却缺乏行动，两者之间存在鸿沟，这相当令人忧心。”

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