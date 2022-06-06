近200国代表在德国波恩为联合国气候谈判热身

联合国

来自近200国的谈判人员从6月6日到16日在德国波恩（Bonn）举行气候谈判，为今年稍晚将在埃及举行的联合国气候变化纲要公约第27次缔约方会议（COP27）热身暖场。

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由于俄罗斯入侵乌克兰成为国际间焦点，对碳排量上升威胁的关注被转移，因此这次波恩会议需要重新点燃对抗全球暖化的动能，也将成为一个考验各国面对多重危机决心的机会。

众所周知，国际间目前面临的危机包括不断升高的气候冲击、地缘政治紧张局势、乌克兰冲突，以及毁灭性的全球粮食危机。

中央社报道：即将卸任的联合国气候主管官员艾斯皮诺萨（Patricia Espinosa）呼吁国际团结，她告诉各国代表，“不要拿我们身处挑战的时代（作为借口），我们必须了解，气候变迁的速度正在成倍速成长，我们不能继续龟速前进。我们必须加速谈判，全世界都在等。”

各国政府已经承认气候变迁是对人类和地球的重大威胁，主张立即采取行动减少化石燃料排放，并为全球加速暖化带来的影响做好准备。

“政府间气候变迁问题小组”（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）在今年的里程碑气候报告中总结认为：任何行动上的延误，“将错过一个短暂且迅速关上的机会之窗，以确保所有人享有宜居和可续性未来”。

但随著事态发展，这个世界已经不太可能实现巴黎气候协定的承诺，也就是把全球升温幅度，控制在工业化前平均水准的摄氏2度内。目前为止，全世界平均温度已经上升将近摄氏1.2度，足以引发致命热浪、洪水，以及因为海平面上升恶化的暴潮。

波茨坦气候影响研究中心（Potsdam Institute for Climate Change Impact Research）主任罗克斯特伦（Johan Rockstrom）告诉法新社：“一方面科学证据显示全球危机正在形成，另一方面却缺乏行动，两者之间存在鸿沟，这相当令人忧心。”