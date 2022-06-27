联合国海洋峰会在里斯本召开

联合国/海洋

联合国保护海洋峰会在葡萄牙首都里斯本召开，数千名政府官员、海洋专家以及环保人士从周一到周五聚集将就减低海洋污染，打击非法以及过度捕捞以及限制海洋开发等议题展开讨论。

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原定于2020年4月举行的联合国海洋峰会因新冠疫情而一再被推迟，该峰会由葡萄牙和肯尼亚共同主办。

里斯本会议的与会者将讨论的议题，包括从回收到全面禁止一次性塑料用品以及过度捕捞等问题。

根据经合组织最近发表的一份报告，按照目前的速度，到2060年塑料污染将增加两倍，达到每年10亿吨。目前，微塑料每年已经导致100万只鸟和10多万只海洋哺乳动物死亡。里斯本会议的与会者将讨论如何落实今年春季在内罗毕达成的有关减低塑料污染的建议，包括从回收到全面禁止塑料袋。

至于过度捕捞问题，"美国非政府组织Oceana的科学主任凯瑟琳Kathryn Mathews向法新社："至少有三分之一的野生鱼类资源被过度捕捞，只有不到10%的海洋得到保护。 她谴责说："非法渔船在沿海水域和公海上肆意破坏而不受惩罚。

国际贸易组织上个月就打击非法捕鱼以及过度捕捞达成了一个不具有法律约束性的协议，里斯本峰会是否能够在此基础上更上一层楼引发关注。

此外，推广海洋保护区以及禁止海洋开发也是会议的焦点议题，会议将讨论海洋开发禁令，旨在保护海床不被开采，用于为新兴电动汽车行业制造电池的稀有金属。一个由近100个国家组成的联盟也正在推动一项旗舰措施，宣布覆盖世界上30%的海洋和陆地的保护区。

法国总统马克龙将于本周四出席里斯本海洋峰会。