COP15峰会前夕  联合国推出生物多样性新报告

联合国/生物多样性

来自50多个国家的85名专家经过对6200多项研究的审核评估，联合国生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台（IPBES）于7月8日公布了新的生物多样性评估报告。

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IPBES被认为是 "生物多样性的 "的IPCC，即联合国有关气候变化的政府间专家委员。

IPBES报告指出，全球5万个野生物种满足了全世界数十亿人的物质需求，无论是食物、能源、医药还是建筑材料。但科学家估计其中仅有34%是可持续利用的。

报告的共同主任、法国海洋研究学院Ifremer的研究员Jean-Marc Fromentin向法广表示：超过10,000个野生物种被直接采摘供人类食用。非工业化国家的农村人口最有可能采用不可持续的做法，因为缺乏替代解决方案，他们往往被迫进一步开发已经受到威胁的野生物种。

IPBES的科学家们在观察到生物多样性受到威胁的同时，也注意到一些积极的迹象，例如，人们对野生动物贩运的认识有所进步。然而，野生动物贩运仍然十分有利可图，为犯罪分子带来了1990亿美元的收入。按价值计算，野生动物贩运是第三大非法国际贸易。

观察野生动物的旅游业也产生了巨大的收入。报告指出："野生动物旅游在COVID-19大流行之前，世界保护区接待了80亿游客，并创造了6000亿美元"。不过，研究人员在强调生物多样性所带来的经济作用的同时强调不能以牺牲环境为代价。

IPBES报告强调生物多样性问题的复杂性及其与气候的联系。研究人员指出，自相矛盾的是，科学技术可以在保护气候和生态系统方面发挥作用，也可以促成其退化。他们还指出， 不断增加的人类人口和消费将增加对野生动物的压力。

该报告在今年十二月加拿大蒙特利尔即将举行的《生物多样性公约》第十五次缔约方会议框架内举行国际谈判前几个月出版，旨在推动世界各国做出更加积极的承诺。