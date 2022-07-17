热浪滚滚:法国西南林火毁上万公顷植被

西欧/法国/林火

这张由吉伦特省消防队（SDIS 33）提供的照片显示，2022年7月16日星期六，法国西南部兰迪拉镇（Landiras）附近发生森林火灾。

一周以来，欧洲西部热浪滚滚，消防员们在高温中与森林大火搏斗。法国西南林木大火仍在燃烧，消防团队非常疲劳，增援队伍即将赶到。

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据法国西南省份吉伦特（Gironde）当局今天7月17日公布的最新报告，自本周二以来，在该省肆虐的两处森林大火摧毁了10500公顷植被。

当地多处林火复燃威胁着著名旅游区皮拉特沙丘（la dune du Pilat）的宿营地。周二晚，作为预防措施，该地五个露营点的6000人已被转移。消防员们正在奋力，试图控制火势。

本周二以来，共有超过1万4000名居民和度假者不得不紧急打包疏散。当地政府开设了7个紧急住宿中心，和一个紧急医疗和心理部门，以支持火灾的受害者。

消防队发言人解释说："我们的策略是保护营地，我们已经努力做到了这一点"。他还描述了消防人员的疲劳。

在两条森林火线上，共有1200名消防员被动员起来，他们在5架投水“轰炸机”的支持下，与大火搏斗。其中有四人受了轻伤，一辆卡车翻倒，另一辆被烧毁。

法新社引述消息说：“许多增援部队正从法国各地赶来”。

法国气象当局称，这些没有造成任何伤亡的火灾是在热浪开始影响法国时发生的。预计法国气温在下周初之前仍将非常高，数值在35摄氏度和40摄氏度之间，西南地区的温度为41摄氏度。吉伦特省与其他36个省一样，被法国气象局置于"热浪"橙色警报中。

西欧多个国家都在与森林火灾作斗争。不过葡萄牙今天周日上午迎来了暂时的平静。据葡萄牙公民保护局称，目前只有该国最北部Chaves镇附近的大火被认为仍旧活跃，其周边90%的地方"得到了实际控制"。

在西班牙，当局说，在该国不同地区，从南部到远在西北部的加利西亚，大约有20场森林火灾仍在肆虐和失控。本周以来，迄今为止，大火已摧毁大约4400公顷土地。