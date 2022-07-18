法英创纪录高温 法国西南大火向北延烧到布列塔尼

欧洲/高温

这张由吉伦特省消防队（SDIS 33）提供的照片显示，2022年7月16日，一架加拿大灭火机在法国西南部La Teste-de-Buch附近扑灭森林火灾。

今天7月18日，整个西欧的热浪达到顶峰，引发了多起森林火灾，法国和英国都出现创纪录的高温。西班牙和葡萄牙的森林更是在烈焰下燃烧...

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这是欧洲在一个多月内的第二次热浪。据科学家称，这些事件的增加是全球变暖的直接后果，温室气体排放增加了酷暑的强度、持续时间和发生频率。

7月18日可能是法国有记录以来最热的天气之一，全国大部地区在38℃至40℃之间。法国气象局警告说，热浪正在全国范围蔓延，特别是在西部和西南部。今天在西南部一些地区气温可能达到44℃。

多个法国城市的气温达到历史新高。据今天17点记录，布雷斯特39.3度，突破2003年8月的史上最高35,1°C, 圣布里厄39,5°C，超过2003年8月的历史记录38,1°C, 南特42°C，超过1949年7月史上最高温40,3 °C ，比斯卡罗斯42,6°C，突破2022年6月的历史最高41,7°C。

此外，法国西南森林火灾，一周以来，已烧毁1万4000公顷的植被，并且正向北移，触到了布列塔尼地界。

英国国家气象局首次发布了极端高温的"红色"警报说，本周一或周二，英格兰南部气温可能首次升至40℃以上。这意味着有 "生命危险"。

穿过西班牙的热浪已造成了生命损失。周日，据该国紧急服务部门称，在马德里附近，一名50岁的男子因中暑而死亡，他的体温达到40°C。之前一天，一名60岁的公路工人在首都马德里附近因同样的原因死亡。

西班牙的热浪引起森林火灾，从南到西北的不同地区，约有20场森林大火仍在肆虐并失去控制。已有几名救援和消防部门的成员丧生。

葡萄牙自7月8日以来，连续超过40度，在上周四，达到47度。该国国家气象局（IPMA）的数据显示，只有昨天周日气温降到40度以下。

葡萄牙上周多处森林火灾，摧毁了1万2,000至1万5,000公顷的土地，造成2人死亡，60人受伤。