福岛核废水:日本核当局为海洋处理开绿灯

福岛核电废水

日本核监管机构周五批准了运营商东京电力公司（Tepco）提出的将福岛第一核电站的污染水倾倒入海的计划。法新社今天的报道说，该计划仍需说服地方当局和社区。

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法新社说，这个有争议的项目在去年已得到日本政府的批准，并由国际原子能机构（IAEA）监督实施。

该计划涉及向福岛海岸外的太平洋，逐步释放超过一百万吨被氚元素污染的水，这种放射性核素无法通过现有技术消除，但它已在日本和国外的核设施中被稀释。

据法新社说，这些氚水来自雨水、地下水或冷却福岛第一核电站“核心”部分的所需注水，这些核电站在2011年3月11日的海啸中融化。

在福岛核电工厂周围安装了一千多个水箱，用于储存这些经“过滤”操作以去除其他放射性物质的氚水。但现场的储存能力很快就会达到饱

法新社引述一些专家的说法，氚只有在高浓度的情况下才会对人体产生危险。而东京电力公司计划在数十年间向海中释放，应该可以排除对人体有害的情况。

日本原子能规制委员会称，该项目将"完全按照国际标准"进行，不会对"环境造成任何损害"。

东京电力预计在2023年春季开始运作，那时一条将氚水送到距海岸一公里之外的水下管道将竣工。

不过，运营商仍需要获得福岛县和其发电厂附近城市的授权，并试图消除当地渔民的担忧，渔民们担心他们的鱼在消费者中的声誉会受到负面影响。

该项目还受到了日本的邻国中国和韩国，以及绿色和平组织等环保组织的批评。

中国外交部发言人汪文斌周五表示：如果日本继续把自己的利益放在国际普遍利益之上，如果它坚持采取（这一）危险步骤，它肯定会为其不负责任的行为付出代价，在历史上留下污点。

汪文斌在例行新闻发布会上说，中俄已向日本提出一份有关该项目技术问题的清单，东京方面尚未回答。