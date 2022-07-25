冈比亚加入构筑非洲绿色长城

非洲生态 / 植树造林

非洲绿色长城（Grande muraille verte）是非洲联盟（UA）为应对气候变化和荒漠化所提出的一项倡议。这一想法最初始于20年前，作法是要通过植树造林，在非洲大陆筑造一条东西走向，宽15公里的绿色林区。这条林带的两头分别是在大西洋畔的塞内加尔首都达喀尔和东临红海的吉布提，途经十多个国家，全长近8000公里。这是一项得到法国马克龙总统（Emmanuel Macron）大力支持的非洲环境工程。西非国家冈比亚（Gambie中文也被译作甘比亚）的新近加盟，赋予了这一倡议新的活力。就此，本台法广RFI通讯员自班珠尔发回了对当地民众参加植树活动的现场采访报道。

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RFI Carte Archive / En Gambie, les premiers arbres de la grande muraille verte, un projet de reforestation de grande ampleur de l’Union africaine, ont été plantés ce week-end par une communauté du nord du pays. (illustration) RFI Carte

据本台法广RFI法文网2022年07月24日星期天的报道，非洲绿色长城原本想要在达喀尔（Dakar）和吉布提（Djibouti）之间植树造林一亿公顷。由于效果缺乏说服力，这一计划仍在做调整，尤其是冈比亚的新近加盟。这个西非国家不大，但却是红木等珍稀树种国际非法贸易的中心。切割木材不仅仍是一种频繁的活动，也是部分社区的主要收入来源。

冈比亚民众参加植树 -

本台法广RFI通讯员米兰（Milan Berckmans）发自冈比亚首都班珠尔（Banjul）的消息描述说，正在植树的女受访者玛丽亚玛（Mariama）是一名现年23岁的年青女教师。

RFI Image / En Gambie, les premiers arbres de la grande muraille verte, un projet de reforestation de grande ampleur de l’Union africaine, ont été plantés hier par une communauté du nord du pays. Ici, environ six mille arbres devraient être plantés pendant l'été dans le nord de la Gambie. （illustration) © RFI / Milan Berckmans

对这名出自农庄家庭的女自愿者而言，植树对限制干旱保护收成必不可少。她说，她的家人大多数都在务农。由于气候变化，一些人在雨季也没有好收成。

种树者懂得予以珍惜 -

在种下新树苗里，有濒临灭绝的红木数种。女受访者玛丽亚玛（Mariama）认为，参加植树的人，不仅不会想要毁之，甚至还会劝阻他人不要毁树。

冈比亚方面态度积极 -

首次加入绿色长城的冈比亚，通过试点，赋予这一计划新意。非政府组织Green Up Gambia的一名女协调员强调，实践气候变化领域最具雄心的项目之一，意义巨大。绿色长城，如果在冈比亚完全实现，这意味着非洲所有国家都应能够达成。冈比亚制定的目标，是要在2030年前植树3200万棵。

RFI Carte Archive / Gambie. 存档地图：冈比亚也被译作甘比亚 © RFI Carte

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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